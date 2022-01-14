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Okko рассказал о предпочтениях пользователей в 2021 году

Автор: Виолетта Палий

14 января 2022

Также видеосервис подвел итоги новогодних праздников

Okko проанализировал необычные паттерны смотрения и представил подборку предпочтений пользователей, а также десятку самых популярных фильмов и сериалов за 2021 год. Как отмечает пресс-служба видеосервиса, база пользователей, имеющих доступ к Okko, выросла в 2021 году до 4,5 млн.

Аналитики видеосервиса отметили, что ряд пользователей интересуется строго определенными фильмами и мультфильмами. Рекордсменом по просмотрам одинакового контента стал пользователь, включивший культовый мультфильм ИСТОРИЯ ИГРУШЕК на Okko 1754 раза за год, или порядка 5 раз в день без выходных. В тройку самых просматриваемых тайтлов на пользователя также попали ШРЕК НАВСЕГДА, просмотренный одним из подписчиков Okko 1145 раз за год, и ВОЛШЕБНИК СТРАНЫ ОЗ, получивший 1127 просмотров.

Некоторые подписчики ежедневно включали минимум одну картину из франшиз ГАРРИ ПОТТЕР и ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ, раз за разом пересматривая всю серию.

Что касается драматических фильмы и фантастика, – один из пользователей посмотрел фильм Эдварда Кея АМЕРИКАНСКА ИСТОРИЯ Х 628 раз за год. Фанат вселенной Ханса Гигера посмотрел фильм ПРОМЕТЕЙ 391 раз и ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ 374 раза, а один из поклонников таланта Фредди Меркьюри и Рами Малека посмотрел БОГЕМСКУЮ РАПСОДИЮ 343 раза.

Всего пользователи Okko посмотрели в сервисе за 2021 год контента общей длительностью 200 млн часов или 23 тыс. лет. 

Рейтинг наиболее популярных фильмов по числу просмотров в Okko возглавила российская картина СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ, которая была доступна для онлайн-просмотра эксклюзивно в сервисе. Приключенческий фильм Александра Домогарова младшего ПАЛЬМА и спортивная драма НА ОСТРИЕ, доступные пользователям Okko эксклюзивно, также попали в топ-10 по итогам года:

• СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ
• ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА
• ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ
• КРУЭЛЛА
• ГРЕНЛАНДИЯ
• ПАЛЬМА
• МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ
• НА ОСТРИЕ
• МУЛАН
• СОНИК В КИНО

В сериальный топ-10 вошли 5 оригинальных проектов Okko, среди которых постапокалиптическая драма «Выжившие», историческая сага «Собор», второй сезон спортивной драмы «В клетке», комедийный сериал «Стриптизеры». На лидирующей позиции с большим отрывом расположился детективный сериал «Чикатило» о двойной жизни одного из самых известных маньяков Советского союза:

• «Чикатило»
• «Постучись в мою дверь»
• «Выжившие»
• «Бывшие»
• «Содержанки»
• «Собор»
• «Мосгаз. Дело №8: Западня»
• «В клетке 2»
• «Стриптизеры»
• «Медиатор»

В период новогодних праздников, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, пользователи Okko больше смотрели оригинальные сериалы сервиса. Так, абсолютным лидером по количеству просмотров в праздники стал первый оригинальный сериал 2022 года — «Предпоследняя инстанция», премьера которого состоялась 1 января. Фэнтези-комедию с Павлом Прилучным и Ириной Розановой в главных ролях посмотрели более 1,6 млн, на данный момент у проекта более 2,6 млн просмотров. В топ-5 также попала «Манюня» – первый детский оригинальный сериал Okko, и «Собор» — историческая сага и история любви во времена радикальных перемен в Российской империи, созданная совместно с Первым каналом.  

Топ-5 самых популярных проектов по количеству просмотров в Okko в новогодние праздники: 

• «Предпоследняя инстанция»
• «Сваты»
• «Манюня»
• «Собор»
• ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД

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