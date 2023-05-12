Фестиваль «Окно в Европу» объявил о приеме заявок

С сегодняшнего дня участники могут прислать свои документы

Отборочный тур фильмов конкурсных и внеконкурсных программ фестиваля российского кино «Окно в Европу» в 2023 году стартовал с 12 мая. Он завершится 20 июня. К участию в программах фестиваля приглашаются фильмы всех основных направлений кинематографа: игрового, неигрового и анимационного кино.

Оргкомитет особо указывает на то, что для участия в конкурсных программах фестиваля не рассматриваются проекты, принимавшие участие в других российских фестивалях или выходившие на телевидении или опубликованные в Интернете.

КОНКУРС ИГРОВОГО КИНО

В конкурс приглашаются российские художественные полнометражные фильмы, снятые в период между фестивалями (с 2022 по 2023 год), не принимавшие участия в других российских фестивалях, не имевшие кинотеатрального, TV- и VOD-релизов.

КОНКУРС НЕИГРОВОГО КИНО

В конкурс приглашаются российские неигровые фильмы, снятые в период между фестивалями (с 2022 по 2023 год), не имевшие TV- и VOD-релизов.

КОНКУРС АНИМАЦИОННОГО КИНО

В конкурс приглашаются российские анимационные фильмы, снятые в период между фестивалями (с 2022 по 2023 год), не имевшие TV- и VOD-релизов.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОПРОДУКЦИЯ. ОКНО В МИР»

В программу приглашаются полнометражные художественные и неигровые фильмы, снятые в копродукции в период между фестивалями (с 2022 по 2023 год), не принимавшие участия в других российских фестивалях, не имевшие кинотеатрального, TV- и VOD-релизов.

ВЫБОРГСКАЯ ПРЕМЬЕРА

Внеконкурсная программа, в которую приглашаются российские полнометражные игровые фильмы, снятые в период между фестивалями (с 2022 по 2023 год), не имевшие кинотеатрального, TV- и VOD-релизов, выход которых намечен на осень-2023.

31-й фестиваль «Окно в Европу» пройдет в Выборге c 4 по 11 августа.

Для участия в отборочном туре необходимо зарегистрироваться на сайте и перейти по этой ссылке.

Перед заполнением формы необходимо ознакомиться с Регламентом фестиваля.