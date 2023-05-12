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Фестиваль «Окно в Европу» объявил о приеме заявок

Автор: БК

12 мая 2023

С сегодняшнего дня участники могут прислать свои документы 

Отборочный тур фильмов конкурсных и внеконкурсных программ фестиваля российского кино «Окно в Европу» в 2023 году стартовал с 12 мая. Он завершится 20 июня. К участию в программах фестиваля приглашаются фильмы всех основных направлений кинематографа: игрового, неигрового и анимационного кино.

Оргкомитет особо указывает на то, что для участия в конкурсных программах фестиваля не рассматриваются проекты, принимавшие участие в других российских фестивалях или выходившие на телевидении или опубликованные в Интернете. 

КОНКУРС ИГРОВОГО КИНО
В конкурс приглашаются российские художественные полнометражные фильмы, снятые в период между фестивалями (с 2022 по 2023 год), не принимавшие участия в других российских фестивалях, не имевшие кинотеатрального, TV- и VOD-релизов. 

КОНКУРС НЕИГРОВОГО КИНО
В конкурс приглашаются российские неигровые фильмы, снятые в период между фестивалями (с 2022 по 2023 год), не имевшие TV- и VOD-релизов.

КОНКУРС АНИМАЦИОННОГО КИНО
В конкурс приглашаются российские анимационные фильмы, снятые в период между фестивалями (с 2022 по 2023 год), не имевшие TV- и VOD-релизов. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОПРОДУКЦИЯ. ОКНО В МИР»
В программу приглашаются полнометражные художественные и неигровые фильмы, снятые в копродукции в период между фестивалями (с 2022 по 2023 год), не принимавшие участия в других российских фестивалях, не имевшие кинотеатрального, TV- и VOD-релизов.

ВЫБОРГСКАЯ ПРЕМЬЕРА
Внеконкурсная программа, в которую приглашаются российские полнометражные игровые фильмы, снятые в период между фестивалями (с 2022 по 2023 год), не имевшие кинотеатрального, TV- и VOD-релизов, выход которых намечен на осень-2023. 

31-й фестиваль «Окно в Европу» пройдет в Выборге c 4 по 11 августа. 

Для участия в отборочном туре необходимо зарегистрироваться на сайте и перейти по этой ссылке.

Перед заполнением формы необходимо ознакомиться с Регламентом фестиваля. 

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