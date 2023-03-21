top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Валерия Гай Германика станет режиссером сериала о княгине Ольге

Валерия Гай Германика станет режиссером сериала о княгине Ольге

Автор: БК

21 марта 2023

8-серийную драму снимет «Марс Медиа» для Первого канала

Кинокомпания «Марс Медиа» официально подтвердила, что занимается продюсированием 8-серийной исторической драмы «Княгиня Ольга» по заказу Первого канала. Режиссером проекта стала Валерия Гай Германика. В настоящий момент идет подготовительный период и кастинг. Планируется, что съемки сериала начнутся в середине лета. 

По замыслу создателей, шоу призвано стать художественным переосмыслением истории X века и по-новому рассказать о судьбе первой правительницы Руси, принявшей христианство.

«Мы несколько лет с компанией «Марс Медиа» и продюсером Рубеном Дишдишяном обсуждали возможности нашего сотрудничества, — рассказывает Гай Германика. — Я понимала, что хочу сделать лучшее, что могу, и быть полезной на том проекте, который, по моим ощущениям, могу снять только я. Сейчас я себе позволяю выбирать, снимаю редко. И мне это нравится, потому что копится творческая сила и некоторый внутренний опыт, на который могу опереться. И точку соприкосновения с продюсерами мы нашли именно на «Княгине Ольге». Я думаю, это мой проект, он меня выводит как художника на новый уровень».

Режиссер не спешит «раскрывать все тайны и фишки», которые были придуманы для этой работы. Гай Германика намерена работать с той же командой, с которой она снимала «Обоюдное согласие»: с тем же оператором — Геннадием Успангалиевым, и тем же художником-постановщиком — Антоном Поликарповым. «Думаю, будет много ручной камеры, длинных кадров, которые создают ощущение реальности и погружения в историческую среду, в контекст происходящего», — пообещала автор.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

«Дурные деньги» Sony Pictures выйдут на российские экраны 19 октября
Подробнее
Роскомнадзор внес сайт «Синема Парка» в реестр ОРИ
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 марта 2023 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: драма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» начала набирать высоту
Подробнее
Предварительная касса четверга: «На солнце, вдоль рядов кукурузы» вырвался в лидеры
Подробнее
Релизы Disney исчезнут из онлайн-кинотеатра Okko 19 марта
Подробнее
Официальная касса России: «Поехавшая» уверенно возглавила российский прокат
Подробнее
Россияне предпочли кино другие зрелища минувшей зимой
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 марта
Подробнее
В конкурс Суздальфеста-2023 отобрано 113 анимационных работ
Подробнее
Касса четверга: картина «На солнце, вдоль рядов кукурузы» возглавила чарт
Подробнее
Объявлены состав жюри и образовательный интенсив конкурса «Метод»
Подробнее
Доходы российского рынка легальных VoD-сервисов выросли в 2022 году на 17%
Подробнее
«Три богатыря» станут мультсериалом
Подробнее
В Москве отметили 20-летие компании «Виасат»
Подробнее
Компания VK увеличила выручку на 19% за 2022 год
Подробнее
В Пермском крае рибейты пообещали пятнадцати проектам
Подробнее
РКН удалил 36 сайтов из-за мошенничества с «Пушкинской картой»
Подробнее
Степан Бурнашёв разыгрывает роль в своем будущем фильме
Подробнее
Выставка CPS-2023 объявила программу
Подробнее