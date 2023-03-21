Валерия Гай Германика станет режиссером сериала о княгине Ольге

8-серийную драму снимет «Марс Медиа» для Первого канала

Кинокомпания «Марс Медиа» официально подтвердила, что занимается продюсированием 8-серийной исторической драмы «Княгиня Ольга» по заказу Первого канала. Режиссером проекта стала Валерия Гай Германика. В настоящий момент идет подготовительный период и кастинг. Планируется, что съемки сериала начнутся в середине лета.

По замыслу создателей, шоу призвано стать художественным переосмыслением истории X века и по-новому рассказать о судьбе первой правительницы Руси, принявшей христианство.

«Мы несколько лет с компанией «Марс Медиа» и продюсером Рубеном Дишдишяном обсуждали возможности нашего сотрудничества, — рассказывает Гай Германика. — Я понимала, что хочу сделать лучшее, что могу, и быть полезной на том проекте, который, по моим ощущениям, могу снять только я. Сейчас я себе позволяю выбирать, снимаю редко. И мне это нравится, потому что копится творческая сила и некоторый внутренний опыт, на который могу опереться. И точку соприкосновения с продюсерами мы нашли именно на «Княгине Ольге». Я думаю, это мой проект, он меня выводит как художника на новый уровень».

Режиссер не спешит «раскрывать все тайны и фишки», которые были придуманы для этой работы. Гай Германика намерена работать с той же командой, с которой она снимала «Обоюдное согласие»: с тем же оператором — Геннадием Успангалиевым, и тем же художником-постановщиком — Антоном Поликарповым. «Думаю, будет много ручной камеры, длинных кадров, которые создают ощущение реальности и погружения в историческую среду, в контекст происходящего», — пообещала автор.