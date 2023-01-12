По Пушкинской карте в новогодние праздники было куплено 1,2 млн кинобилетов
Автор: БК
12 января 2023
Об этом сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова
В новогодние праздники кинотеатры продали суммарно 13,2 млн билетов, из которых 1,2 млн были приобретены по Пушкинской карте. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Любимова также отметила, что объем посещения российских кинотеатров с 1 по 8 января 2023 года достиг допандемийного уровня.
Лидером минувших новогодних праздников стал ЧЕБУРАШКА, который генерировал каждый день свыше 70% сборов, а 8 января — рекордные 77%. Всего на счету лидера к 8 января было 2,918 млрд рублей.
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