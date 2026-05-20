  ON Медиа и Медиакорпорация Китая запустят совместное производство просветительских программ

ON Медиа и Медиакорпорация Китая запустят совместное производство просветительских программ

Автор: БК

20 мая 2026

Соглашение подписано в рамках официального визита Владимира Путина в КНР

Российский холдинг ON Медиа и Медиакорпорация Китая заключили соглашение о совместном производстве просветительских информационных программ. Подписи под документом поставили генеральный директор ON Медиа Софья Митрофанова и руководитель Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн. Соглашение подписано в ходе официального визита президента России Владимира Путина в Китай. 

Стороны договорились о совместной работе по созданию и продвижению в онлайн- и офлайн-средах информационных просветительских программ для всестороннего освещения сотрудничества между Россией и Китаем в целях продвижения перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.

«Подписание соглашения с Медиакорпорацией Китая стало логичным продолжением диалога, который мы начали чуть больше полугода назад. За это время взаимный интерес обрёл конкретный рабочий трек: у нас появился понятный формат сотрудничества, связанный с совместным производством просветительских информационных программ о России и Китае. Для ON Медиа – это важный шаг в развитии международного направления, мы хотим создавать современные медиапроекты, которые будут говорить о дружбе наших стран через образование, культуру, человеческие истории и реальные примеры сотрудничества», – отметила Софья Митрофанова, генеральный директор холдинга ON Медиа.

Новое соглашение стало практическим продолжением договоренностей между двумя компаниями, достигнутых осенью 2025 года в ходе официального визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в КНР. 

Медиакорпорация Китая – крупнейшая медиакомпания КНР, созданная в начале 2018 года на базе Центрального телевидения Китая (CCTV), Народного радио Китая (CNR) и Международного радио Китая (CRI). Для международной аудитории вещает принадлежащий Медиакорпорации телеканал CGTN.

Напомним, что накануне также в рамках официального визита Владимира Путина в КНР было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Национальной Медиа Группой и технологическим парк «Шидао». Сотрудничество будет нацелено на развитие искусственного интеллекта и технологическую трансформацию медиаиндустрии. 

