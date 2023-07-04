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Онлайн-сервисы выступили против легализованного пиратства

4 июля 2023

Компании против легализации незаконного контента

Российские онлайн-кинотеатры и телеканалы выразили несогласие с инициативой депутатов Госдумы об использовании контента зарубежных правообладателей без их разрешения, передает «Коммерсантъ».

Ъ ссылается на письмо «Медиа-коммуникационного союза» (МКС, объединяет «Первый канал», «Ростелеком», МТС, «Триколор», ВГТРК, «Газпром-медиа» и т. д.) главе комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину от 13 июня.

Согласно этому документу, законопроект КПРФ об использовании произведений зарубежных правообладателей без их разрешения нарушает интересы профильных участников рынка и может привести к «прекращению их деятельности».

«Он также создает риск использования данного механизма для легализации и популяризации пиратских ресурсов, что негативно скажется на отечественных производителях и обладателях исключительных прав на контент», — уверены податели письма.

Законопроект уже внесен разработчиками на рассмотрение в Нижнюю палату российского парламента весной 2023 года.

В нем предложено допустить перевод, публичный показ, воспроизведение и распространение экземпляров произведений с исключительными зарубежными правами на них будут без разрешения, но с выплатой вознаграждения. Отчеты об использовании произведений должны передаваться в уполномоченную организацию для сбора и распределения средств.давать доступ к иностранному контенту только легальным площадкам, которые имели на него лицензии до начала военных действий на Украине, а также отказаться от посредника по сбору средств за его свободное использование. 

Против этой идеи уже выступил комитет Совета федерации по конституционному законодательству.

Онлайн-кинотеатры утверждают, что принятие такого закона «нивелировало бы усилия государства по борьбе с пиратством». По их мнению, такая норма лишь усилила бы приток пользователей на нелегальные ресурсы.

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