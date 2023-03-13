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Выручка от подписок на цифровой контент составила 180 млрд рублей

Автор: БК

13 марта 2023

На онлайн-кинотеатры пришлось 40,3 млд

ТАСС опубликовало итоги доклада Центра стратегических разработок и АНО «Диалог», согласно которому, выручка от подписок на цифровой контент в России по итогам 2022 года составила 180 млрд рублей. Выручка от мультиподписок в России в 2022 году составила 59,4 млрд рублей. Число владельцев таких подписок почти достигло 25 млн человек.

На онлайн-кинотеатры пришлось около 11 млн пользователей подписок, общая выручка за год составила 40,3 млрд рублей. 

В докладе подчеркивается, что аудитория подписочных сервисов последние три года растет. В качестве примера приводится подписочная аудитория  мультисервиса «Яндекс Плюс». Согласно данным отчета, она увеличилась более чем в два раза с конца 2020 года по конец 2022 года. С 2017 года по 2021 год выручка видеосервисов, работающих по платной модели, выросла в девять раз, утверждают составители отчета.

У 18% пользователей сервисов сохраняются неиспользуемые подписки, за которые с них взимаются средства. По словам экспертов, пользователи не отказываются от ненужных подписок из-за технических трудностей или забывчивости.

В докладе отмечается тенденция к росту подписочной экономики в России. На данный момент около 20 млн человек подписаны на сервисы экосистем, а к 2024 году их число составит 35 млн. Прогноз к 2030 году составляет 55 млн человек.

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