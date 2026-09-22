Видеопотребление в России выросло на 6% за счет YouTube

Сервис Google увеличил время просмотра до 99 минут в день на пользователя

Среднее время просмотра на крупнейших видеоплощадках в России в первом полугодии 2026 года увеличилось на 6% – до 87,7 минуты в день на пользователя. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Future Lab, входящей в ГК Starlink.

При этом, без учета YouTube данный показатель, напротив, снизился на 5%. Сам сервис Google увеличил время просмотра до 99 минут в день на пользователя (+24% год к году).

Динамика российских площадок была неоднородной. Время просмотра Rutube с учетом эмбедированных просмотров снизилось на 4,7%, до 41 минуты в день, однако без них выросло на 9,5%, до 62,8 минуты. В Rutube не согласились с оценкой Future Lab и заявили о росте показателя на 9,1% (по данным Mediascope).

В VK сообщили, что среднее время просмотра в отдельном приложении «VK Видео» выросло на 65%, приблизившись к 100 минутам. В Wink отметили влияние ограничений мобильного интернета на мобильные просмотры и рост доли просмотра через Smart TV.

Future Lab связывает текущую динамику с достижением рынком пика роста: в предыдущие два года видеопотребление увеличивалось в том числе за счет перераспределения аудитории, уходившей с замедленного YouTube.

Фото: Magnific