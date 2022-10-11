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Контент из «недружественных» стран по принудительному лицензированию смогут получать лишь кинотеатры

Автор: БК

11 октября 2022

Об этом сообщает Sostav со ссылкой на автора проекта, депутата Дмитрия Кузнецова

Контент из «недружественных» стран по принудительному лицензированию смогут получать только кинотеатры. Об этом сообщает Sostav со ссылкой на автора проекта, депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Кузнецова.

В прежней версии получить лицензию на аудиовизуальное произведение через суд могла любая компания. Теперь же Кузнецов заявил, что в новой редакции такая возможность будет предоставлена лишь офлайн-кинотеатрам.

«Без нашего закона кинотеатрам, скорее всего, предстоит банкротство», рассказывает Кузнецов. «Также надо понимать, что посещаемость торговых центров на 30−40% зависит от кинотеатров. Соответственно следом упадет выручка малого и среднего бизнеса в торговых центрах», — заявил депутат.

Ранее стало известно, что российские медиахолдинги выступили против законопроекта о принудительном лицензировании. Организации опасаются оттока аудитории телеканалов и онлайн-кинотеатров на сторонние ресурсы.

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