Байопик Кристофера Нолана приближается к результату заключительных «Мстителей»

За рекордами БАРБИ немного в стороне остались успехи нового фильма Кристофера Нолана – Collider сообщает, что ОППЕНГЕЙМЕР стал одним из самых кассовых фильмов в формате IMAX.

Трехчасовой байопик смог заработать $146,4 млн только в одних кинотеатрах IMAX, что составляет более 20% всех мировых сборов ленты ($718 млн по данным на 21 августа). Утверждается, что ОППЕНГЕЙМЕР стал пятым самым кассовым релизом IMAX в истории, приблизившись к результатам супергеройской ленты МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ ($150 млн).

Стоит отметить, что часть этих сборов ($17 млн) принесли те 30 IMAX-залов по всему миру, где картина демонстрировалась с 70 мм пленки – по мнению режиссера, предпочтительного формата для просмотра. В Штатах таких экранов всего 19, поэтому билеты на сеансы были распроданы на несколько недель вперед.

Самой кассовой лентой в формате IMAX все еще остается АВАТАР Джеймса Кэмерона, заработавший $270 млн за время проката и перевыпуска в прошлом году. Его сиквел, АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ, смог освоить более $253 млн в престижном формате.

Фото: кадр из фильма ОППЕНГЕЙМЕР