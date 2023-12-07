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«Оппенгеймер» Кристофера Нолана все-таки выйдет в Японии

Автор: Илья Кувшинов

7 декабря 2023

Прокатом картины займется независимый дистрибьютор Bitters End

У ОППЕНГЕЙМЕРА Кристофера Нолана еще есть шанс стать «миллиардником» – по сообщению Variety, байопик о физике-ядерщике с Киллианом Мерфи все-таки выйдет в японский прокат.

Отмечается, что дистрибьютор Toho-Towa, занимающийся выпуском большей части картин Universal в стране, не стал показывать спорный для японцев фильм и уступил права на ленту независимому прокатчику Bitters End.

Ожидается, что ОППЕНГЕЙМЕР выйдет на японские экраны в 2024 году – по мнению инсайдеров, ближе к наградному сезону. Дистрибьютор отмечает, что это решение было принято после «нескольких месяцев вдумчивого диалога, связанного с темой фильма и признающего особую чувствительность темы для японцев».

Байопик Кристофера Нолана смог заработать в мировом прокате $950,7 млн.

Фото: кадр из фильма ОППЕНГЕЙМЕР

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