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Фестиваль ORIGINAL+Doc представил жюри, деловую программу и специальные мероприятия

Автор: БК

19 августа 2024

Смотр пройдет с 23 по 26 августа в Музее Москвы

Организаторы второго фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявили состав двух независимых жюри грядущего смотра, которые оценят премьерные проекты основного конкурса.

Председателем основного жюри выступит режиссер и сценарист Сергей Дебижев. Победителей ему помогут определить режиссер и сценарист Юлия Бобкова, а также художник-постановщик Елена Окопная.

Жюри СМИ, в свою очередь, возглавит руководитель редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Наталья Баринова. В составе также окажутся руководитель культурного медиапроекта «Сити» телеканала «Москва 24» Евгения Смурыгина и телеграм-канал «Федор, Бонд и Чук».

В рамках деловой программы ORIGINAL+Doc пройдут два круглых стола с создателями проектов-участников основного конкурса фестиваля и представителями платформ, где вышли фильмы и сериалы.

Помимо этого, в программе «Биржа доков: “Ищу стриминг”» представителям онлайн-платформ будут представлены новейшие документальные фильмы и сериалы. В программу вошли следующие проекты:

– «Хирург Павлов боится крови», реж. Яков Юровицкий 
– «Мирный атом», реж. Юрий Ярушников
– «Атаман Африка», реж. Сергей Сенцов
– «Харама (Жители святых мест)», реж. Дмитрий Давыдов
– «БРИКС. Чемпионы», реж. Евгения Киллих 
– «Кирилл Разлогов», реж. Анджей Петрас, Анастасия Разлогова  
– «Элегия фантома» (фильм про Аллу Демидову), реж. Никита Добрынин 
– «Мисс УИС», реж. Анастасия Безрук 
– «Легендарные кинотеатры мира. Дом кино», реж. Евгения Тирдатова 
– «Долина Грёз», реж. Софья Горленко 
– «ЮДИ: Танец в темноте», реж. Максим Башорин.

Также в рамках фестиваля состоятся два специальных показа – премьера фильма ЖВАНЕЦКИЙ Вадима Плохотникова и московская премьера картины КРЕСТ Сергея Дебижева.

Второй фестиваль ORIGINAL+Doc пройдет с 23 по 26 августа в Музее Москвы. Расписание и детали программы будут размещены на официальном сайте.

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