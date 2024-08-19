Фестиваль ORIGINAL+Doc представил жюри, деловую программу и специальные мероприятия
Смотр пройдет с 23 по 26 августа в Музее Москвы
Организаторы второго фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявили состав двух независимых жюри грядущего смотра, которые оценят премьерные проекты основного конкурса.
Председателем основного жюри выступит режиссер и сценарист Сергей Дебижев. Победителей ему помогут определить режиссер и сценарист Юлия Бобкова, а также художник-постановщик Елена Окопная.
Жюри СМИ, в свою очередь, возглавит руководитель редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Наталья Баринова. В составе также окажутся руководитель культурного медиапроекта «Сити» телеканала «Москва 24» Евгения Смурыгина и телеграм-канал «Федор, Бонд и Чук».
В рамках деловой программы ORIGINAL+Doc пройдут два круглых стола с создателями проектов-участников основного конкурса фестиваля и представителями платформ, где вышли фильмы и сериалы.
Помимо этого, в программе «Биржа доков: “Ищу стриминг”» представителям онлайн-платформ будут представлены новейшие документальные фильмы и сериалы. В программу вошли следующие проекты:
– «Хирург Павлов боится крови», реж. Яков Юровицкий
– «Мирный атом», реж. Юрий Ярушников
– «Атаман Африка», реж. Сергей Сенцов
– «Харама (Жители святых мест)», реж. Дмитрий Давыдов
– «БРИКС. Чемпионы», реж. Евгения Киллих
– «Кирилл Разлогов», реж. Анджей Петрас, Анастасия Разлогова
– «Элегия фантома» (фильм про Аллу Демидову), реж. Никита Добрынин
– «Мисс УИС», реж. Анастасия Безрук
– «Легендарные кинотеатры мира. Дом кино», реж. Евгения Тирдатова
– «Долина Грёз», реж. Софья Горленко
– «ЮДИ: Танец в темноте», реж. Максим Башорин.
Также в рамках фестиваля состоятся два специальных показа – премьера фильма ЖВАНЕЦКИЙ Вадима Плохотникова и московская премьера картины КРЕСТ Сергея Дебижева.
Второй фестиваль ORIGINAL+Doc пройдет с 23 по 26 августа в Музее Москвы. Расписание и детали программы будут размещены на официальном сайте.