Фестиваль ORIGINAL+Doc объявил программу

Смотр пройдет с 23 по 26 августа в Музее Москвы

Организаторы второго фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc представили программу грядущего смотра.

В основной конкурс вошли 12 картин. Среди них – проект, посвященный Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады, полная версия фильма о Зое Богуславской и многое другое.

Деловая внеконкурсная программа, участники секции специальных показов, а также состав жюри будут объявлены чуть позже.

Сам фестиваль пройдет с 23 по 26 августа в Музее Москвы.

Конкурсная программа

– СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ, реж. Светлана Музыченко (СМОТРИМ)

– ПРАВО ЖЕНЩИН НА МОРЕ, реж. Анастасия Ломакина (СМОТРИМ)

– КАК ПОБЕДИТЬ БУКМЕКЕРА?, реж. Родион Чепель (Okko)

–​​​​​​​ ЭДЕМ НА ЗЕМЛЕ, реж. Борис Николавис (Wink)

–​​​​​​​ ДЕДЛАЙН, реж. Евгений Григорьев, Борис Никлавис, Юлия Бобкова (KION)

–​​​​​​​ СО ВСЕМИ БЫВАЕТ, реж. Филипп Ролихин (KION)

–​​​​​​​ ЗОЛОТОЙ ВЕК ЗОИ БОГУСЛАВСКОЙ, реж. Валерий Белов (Kino1TV)

–​​​​​​​ КИСЛОРОД 2. ЭВЕРЕСТ, реж. Ольга Бородина, Виталий Лазо (Premier)

–​​​​​​​ СЕМЬДЕСЯТ ДВА, реж. Андрей Ананин (Premier)

–​​​​​​​ КАРБАС, реж. Наталья Демидова (Кинопоиск)

–​​​​​​​ СВАДЬБЫ, КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ЛЮДИ, реж. Наталья Кадырова (RT.doc)

–​​​​​​​ ЗЕМЛЯ ВИНОДЕЛОВ, реж. Иван Вдовин (RUTUBE)