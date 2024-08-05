top banner

Фестиваль ORIGINAL+Doc объявил программу

Автор: БК

5 августа 2024

Смотр пройдет с 23 по 26 августа в Музее Москвы

Организаторы второго фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc представили программу грядущего смотра.

В основной конкурс вошли 12 картин. Среди них – проект, посвященный Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады, полная версия фильма о Зое Богуславской и многое другое.

Деловая внеконкурсная программа, участники секции специальных показов, а также состав жюри будут объявлены чуть позже.

Сам фестиваль пройдет с 23 по 26 августа в Музее Москвы.

Конкурсная программа
– СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ, реж. Светлана Музыченко (СМОТРИМ)
– ПРАВО ЖЕНЩИН НА МОРЕ, реж. Анастасия Ломакина (СМОТРИМ)
– КАК ПОБЕДИТЬ БУКМЕКЕРА?, реж. Родион Чепель (Okko)
–​​​​​​​ ЭДЕМ НА ЗЕМЛЕ, реж. Борис Николавис (Wink)
–​​​​​​​ ДЕДЛАЙН, реж. Евгений Григорьев, Борис Никлавис, Юлия Бобкова (KION)
–​​​​​​​ СО ВСЕМИ БЫВАЕТ, реж. Филипп Ролихин (KION)
–​​​​​​​ ЗОЛОТОЙ ВЕК ЗОИ БОГУСЛАВСКОЙ, реж. Валерий Белов (Kino1TV)
–​​​​​​​ КИСЛОРОД 2. ЭВЕРЕСТ, реж. Ольга Бородина, Виталий Лазо (Premier)
–​​​​​​​ СЕМЬДЕСЯТ ДВА, реж. Андрей Ананин (Premier)
–​​​​​​​ КАРБАС, реж. Наталья Демидова (Кинопоиск)
–​​​​​​​ СВАДЬБЫ, КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ЛЮДИ, реж. Наталья Кадырова (RT.doc)
–​​​​​​​ ЗЕМЛЯ ВИНОДЕЛОВ, реж. Иван Вдовин (RUTUBE)

Внеконкурсная программа
–​​​​​​​ ТАЙНЫ КАРЕНИНОЙ, реж. Иван Юдин (KION, Wink)
–​​​​​​​ ЗУРАБ, реж. Ашот Геворкян (Premier)
–​​​​​​​ КОРАБЛИ-ГИГАНТЫ, реж. Мартин О'Тул, Тони МакКи (Amediateka)
–​​​​​​​ ПОЕЗДА, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР, реж. Майк Ибеджи, Сэм Миллер (Amediateka)
–​​​​​​​ ВАС БЕСПОКОЯТ ИЗ БАНКА, реж. Анастасия Безрук (Premier)
–​​​​​​​ MONEYпуляторы, реж. Никита Снегов (Start)
–​​​​​​​ НЕЛЮБИМКА, реж. Станислав Сорокин (KION)

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Названы самые популярные у пиратов фильмы в первом полугодии 2024 года
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил конкурсную программу
Подробнее
Касса России: «Собиратель душ» показал лучший старт для иностранного кино в 2024 году
Подробнее
Okko рассказал о новинках августа
Подробнее
Программа «Автор» откроет новую волну заявок в августе
Подробнее
«Цифровое Телевидение» и Wink продлили прием заявок на питчинг анимационных проектов
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 августа
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Тополиный пух» обошел комедии «Вася не в себе» и «Бывший в помощь»
Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» объявил деловую и международную программы
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках августа
Подробнее
Фонд кино запускает новые программы поддержки выпускников вузов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Собиратель душ» продолжает лидировать
Подробнее
РОСКИНО поддержит занимающиеся экспортом кинокомпании
Подробнее
«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам второго квартала 2024 года
Подробнее
РОСКИНО проведет фестиваль российского кино в Китае
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июле 2024 года
Подробнее
От видеоконтента к искусству сериала: предварительные результаты работы ИРИ в 2022-2023 годах
Подробнее
АПКиТ и Департамент культуры Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в кинопарке «Москино»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 1–4 августа 2024 года
Подробнее
Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом полугодии 2024 года
Подробнее