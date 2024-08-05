Фестиваль ORIGINAL+Doc объявил программу
Смотр пройдет с 23 по 26 августа в Музее Москвы
Организаторы второго фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc представили программу грядущего смотра.
В основной конкурс вошли 12 картин. Среди них – проект, посвященный Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады, полная версия фильма о Зое Богуславской и многое другое.
Деловая внеконкурсная программа, участники секции специальных показов, а также состав жюри будут объявлены чуть позже.
Сам фестиваль пройдет с 23 по 26 августа в Музее Москвы.
Конкурсная программа
– СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ, реж. Светлана Музыченко (СМОТРИМ)
– ПРАВО ЖЕНЩИН НА МОРЕ, реж. Анастасия Ломакина (СМОТРИМ)
– КАК ПОБЕДИТЬ БУКМЕКЕРА?, реж. Родион Чепель (Okko)
– ЭДЕМ НА ЗЕМЛЕ, реж. Борис Николавис (Wink)
– ДЕДЛАЙН, реж. Евгений Григорьев, Борис Никлавис, Юлия Бобкова (KION)
– СО ВСЕМИ БЫВАЕТ, реж. Филипп Ролихин (KION)
– ЗОЛОТОЙ ВЕК ЗОИ БОГУСЛАВСКОЙ, реж. Валерий Белов (Kino1TV)
– КИСЛОРОД 2. ЭВЕРЕСТ, реж. Ольга Бородина, Виталий Лазо (Premier)
– СЕМЬДЕСЯТ ДВА, реж. Андрей Ананин (Premier)
– КАРБАС, реж. Наталья Демидова (Кинопоиск)
– СВАДЬБЫ, КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ЛЮДИ, реж. Наталья Кадырова (RT.doc)
– ЗЕМЛЯ ВИНОДЕЛОВ, реж. Иван Вдовин (RUTUBE)
Внеконкурсная программа
– ТАЙНЫ КАРЕНИНОЙ, реж. Иван Юдин (KION, Wink)
– ЗУРАБ, реж. Ашот Геворкян (Premier)
– КОРАБЛИ-ГИГАНТЫ, реж. Мартин О'Тул, Тони МакКи (Amediateka)
– ПОЕЗДА, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР, реж. Майк Ибеджи, Сэм Миллер (Amediateka)
– ВАС БЕСПОКОЯТ ИЗ БАНКА, реж. Анастасия Безрук (Premier)
– MONEYпуляторы, реж. Никита Снегов (Start)
– НЕЛЮБИМКА, реж. Станислав Сорокин (KION)