Фестиваль контента ORIGINAL+ объявил лауреатов
Награды разделили «Плейлист волонтера», «Бэби-тур» и «Дело о пропавшей деревне»
В Москве завершился второй фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+. В финале жюри конкурса наградило лауреатов. Судьи вручили призы победителям в следующих номинациях:
Оригинальный сериал:
«Актрисы» (Кинопоиск, Wink);
Оригинальный сценарий:
Василий Сигарев, «Бэби-тур» (Kion);
Оригинальная музыка:
«Плейлист волонтера» (Okko);
Оригинальный актер:
Иван Янковский, «Плейлист волонтера» (Okko);
Оригинальная актриса:
Женский ансамбль (Лина Миримская, Анастасия Попова, Анна Котова и Мария Осипова), «Бэби-тур» (Kion);
Оригинальное режиссерское видение:
Федор Бондарчук, «Актрисы» (Кинопоиск, Wink);
Самый ожидаемый проект:
«Дело о пропавшей деревне» (Иви);
Специальный приз «Российской газеты»:
«Операция «Неман»» (Wink);
Оригинальная коллаборация:
«Операция «Неман»» (Wink);
Оригинальный эксперимент с контентом:
«ЮЗЗЗ» (Premier);
Специальный приз от Гильдии кастинг-директоров России:
Мария Галактионова, «Плейлист волонтера» (Okko).
Призы жюри СМИ:
Главный приз — «Плейлист волонтера» (Okko);
Диплом «За безумие в юморе» — «Дело о пропавшей деревне» (Иви);
Диплом «За формулировку русской мечты» — «Бэби-тур» (Kion).
Председателем жюри был Тимур Вайнштейн, заместитель генерального директора, генеральный продюсер телеканала НТВ.
В жюри также вошли:
• Елена Лапина, исполнительный директор и генеральный продюсер АНО «ИРИ»;
• Нелли Яралова, продюсер и медиапредприниматель;
• Максим Лагашкин, актер;
• Илона Егиазарова, главный редактор «Вокруг ТВ» и куратор отдела кино SRSLY.
Панель СМИ возглавил кинокритик Егор Москвитин, программный директор фестиваля сериалов «Пилот». Помимо него, в состав журналистского жюри вошли:
• Жан Просянов, главный редактор портала «Кино-Театр.Ру», директор по развитию веб-кинотеатра CHILL, продюсер;
• Ольга Белик, старший редактор сайта «Кинопоиск»;
• Нина Ромодановская, главный редактор интернет-портала «ПрофиСинема», доцент ВГИК им. Герасимова, к.э.н.;
• Павел Садков, заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда», шеф-редактор журнала «Телепрограмма»;
• Мария Истомина, редактор отдела «Медиа» газеты «Ведомости»;
• Евгений Сафронов, главный редактор агентства «Интермедиа».