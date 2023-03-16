Фестиваль контента ORIGINAL+ объявил лауреатов

Награды разделили «Плейлист волонтера», «Бэби-тур» и «Дело о пропавшей деревне»

В Москве завершился второй фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+. В финале жюри конкурса наградило лауреатов. Судьи вручили призы победителям в следующих номинациях:

Оригинальный сериал:

«Актрисы» (Кинопоиск, Wink);

Оригинальный сценарий:

Василий Сигарев, «Бэби-тур» (Kion);

Оригинальная музыка:

«Плейлист волонтера» (Okko);

Оригинальный актер:

Иван Янковский, «Плейлист волонтера» (Okko);

Оригинальная актриса:

Женский ансамбль (Лина Миримская, Анастасия Попова, Анна Котова и Мария Осипова), «Бэби-тур» (Kion);

Оригинальное режиссерское видение:

Федор Бондарчук, «Актрисы» (Кинопоиск, Wink);

Самый ожидаемый проект:

«Дело о пропавшей деревне» (Иви);

Специальный приз «Российской газеты»:

«Операция «Неман»» (Wink);

Оригинальная коллаборация:

«Операция «Неман»» (Wink);

Оригинальный эксперимент с контентом:

«ЮЗЗЗ» (Premier);

Специальный приз от Гильдии кастинг-директоров России:

Мария Галактионова, «Плейлист волонтера» (Okko).

Призы жюри СМИ:

Главный приз — «Плейлист волонтера» (Okko);

Диплом «За безумие в юморе» — «Дело о пропавшей деревне» (Иви);

Диплом «За формулировку русской мечты» — «Бэби-тур» (Kion).

Председателем жюри был Тимур Вайнштейн, заместитель генерального директора, генеральный продюсер телеканала НТВ.

В жюри также вошли:

• Елена Лапина, исполнительный директор и генеральный продюсер АНО «ИРИ»;

• Нелли Яралова, продюсер и медиапредприниматель;

• Максим Лагашкин, актер;

• Илона Егиазарова, главный редактор «Вокруг ТВ» и куратор отдела кино SRSLY.

Панель СМИ возглавил кинокритик Егор Москвитин, программный директор фестиваля сериалов «Пилот». Помимо него, в состав журналистского жюри вошли:

• Жан Просянов, главный редактор портала «Кино-Театр.Ру», директор по развитию веб-кинотеатра CHILL, продюсер;

• Ольга Белик, старший редактор сайта «Кинопоиск»;

• Нина Ромодановская, главный редактор интернет-портала «ПрофиСинема», доцент ВГИК им. Герасимова, к.э.н.;

• Павел Садков, заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда», шеф-редактор журнала «Телепрограмма»;

• Мария Истомина, редактор отдела «Медиа» газеты «Ведомости»;

• Евгений Сафронов, главный редактор агентства «Интермедиа».