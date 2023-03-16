top banner

Фестиваль контента ORIGINAL+ объявил лауреатов

16 марта 2023
ТГ-канал Original+

Награды разделили «Плейлист волонтера», «Бэби-тур» и «Дело о пропавшей деревне»

В Москве завершился второй фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+. В финале жюри конкурса наградило лауреатов. Судьи вручили призы победителям в следующих номинациях:

Оригинальный сериал:
«Актрисы» (Кинопоиск, Wink);
Оригинальный сценарий: 
Василий Сигарев, «Бэби-тур» (Kion);
Оригинальная музыка:
«Плейлист волонтера» (Okko);
Оригинальный актер:
Иван Янковский, «Плейлист волонтера» (Okko);
Оригинальная актриса:
Женский ансамбль (Лина Миримская, Анастасия Попова, Анна Котова и Мария Осипова), «Бэби-тур» (Kion);
Оригинальное режиссерское видение:
Федор Бондарчук, «Актрисы» (Кинопоиск, Wink);
Самый ожидаемый проект:
«Дело о пропавшей деревне» (Иви);
Специальный приз «Российской газеты»:
«Операция «Неман»» (Wink);
Оригинальная коллаборация:
«Операция «Неман»» (Wink);
Оригинальный эксперимент с контентом:
«ЮЗЗЗ» (Premier);
Специальный приз от Гильдии кастинг-директоров России:
Мария Галактионова, «Плейлист волонтера» (Okko).

Призы жюри СМИ:

Главный приз — «Плейлист волонтера» (Okko);
Диплом «За безумие в юморе» — «Дело о пропавшей деревне» (Иви);
Диплом «За формулировку русской мечты» — «Бэби-тур» (Kion).

Председателем жюри был Тимур Вайнштейн, заместитель генерального директора, генеральный продюсер телеканала НТВ. 

В жюри также вошли: 

• Елена Лапина, исполнительный директор и генеральный продюсер АНО «ИРИ»;
• Нелли Яралова, продюсер и медиапредприниматель;
• Максим Лагашкин, актер;
• Илона Егиазарова, главный редактор «Вокруг ТВ» и куратор отдела кино SRSLY.

Панель СМИ возглавил кинокритик Егор Москвитин, программный директор фестиваля сериалов «Пилот». Помимо него, в состав журналистского жюри вошли: 

• Жан Просянов, главный редактор портала «Кино-Театр.Ру», директор по развитию веб-кинотеатра CHILL, продюсер;
• Ольга Белик, старший редактор сайта «Кинопоиск»;
• Нина Ромодановская, главный редактор интернет-портала «ПрофиСинема», доцент ВГИК им. Герасимова, к.э.н.;
• Павел Садков, заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда», шеф-редактор журнала «Телепрограмма»;
• Мария Истомина, редактор отдела «Медиа» газеты «Ведомости»;
•  Евгений Сафронов, главный редактор агентства «Интермедиа». 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Фильм «Всё везде и сразу» стал самой титулованной картиной в истории
Подробнее
Стали известны обладатели премии «Оскар»
Подробнее
Стали известны лауреаты антипремии «Золотая малина 2023»
Подробнее
«Дурные деньги» Sony Pictures выйдут на российские экраны 19 октября
Подробнее
Прошла премьера фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Поехавшая» уверенно впереди
Подробнее
Касса четверга: «Поехавшая» возглавила чарт
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 марта 2023 года
Подробнее
Форум CSTB.PRO.MEDIA 2023 объявил расписание
Подробнее
«Пушкинскую карту» защитят электронным сертификатом
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России на неделе с 6 по 12 марта
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Поехавшая» стартует с первой строчки
Подробнее
«Яндекс» рассказал, как устроены зрительские оценки фильмов и сериалов «Кинопоиска»
Подробнее
Предпродажи уикенда: драма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» начала набирать высоту
Подробнее
Гульнара Китанова стала директором департамента ТВ-каналов Start
Подробнее
Касса России: «Поехавшая» стартовала с первой строчки
Подробнее
Официальная касса России: «Поехавшая» уверенно возглавила российский прокат
Подробнее
Россияне предпочли кино другие зрелища минувшей зимой
Подробнее
В конкурс Суздальфеста-2023 отобрано 113 анимационных работ
Подробнее
Выручка от подписок на цифровой контент составила 180 млрд рублей
Подробнее