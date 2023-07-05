Первый Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявил состав жюри

Первый фестиваль документального контента стриминговых платформ пройдет с 6 по 9 июля в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького в рамках «Российской креативной недели. Москва Фест» в павильоне «Кино».



Киносмотр ORIGINAL+Doc – составляющая фестиваля стриминговых сервисов ORIGINAL+.

Организаторы фестиваля – компания МИДЭКСПО и «Российская креативная неделя. Москва Фест».

Соорганизаторы: «Российская газета» и медиагруппа «Красный квадрат» – ведущая российская креативно-технологическая компания.

Партнером фестиваля выступает Институт развития интернета (АНО «ИРИ»).

Документальные проекты оценит профессиональное независимое жюри, в состав которого войдут эксперты в сфере кинематографа в документальном направлении и представители СМИ:



Жюри основного конкурса:

• Леонид Млечин – политический обозреватель ОТР, президент Международной академии телевидения и радио (председатель);

• Светлана Колосова – продюсер, директор дирекции документального кино АО Первый канал, член академии ТЭФИ;

• Сергей Бурунов – российский актёр кино, озвучания и дубляжа, телеведущий, лауреат премий ТЭФИ и АПКиТ

Леонид Млечин, председатель основного жюри: «Сегодня первым делом ищешь не новости, а анализ. Новостей-то сколько хочешь, информационный вал захлестывает. А важно разобраться, что происходит и почему. Реальная жизнь, полная драм и трагедий, волнует.

Документалистика, на мой взгляд, это не высказывание собственного мнения, это прежде всего исследование, расследование и анализ. Очень хочется узнать, что происходит. И почему? Надеюсь увидеть фильмы, которые отвечают на те вопросы, которые нас волнуют. Правда, понимаю, что есть вопросы, ответить, на которые невероятно сложно...»

Жюри СМИ:

• Никита Карцев – главный редактор журнала «Искусство Кино», режиссер (председатель);

• Трифон Бебутов – директор по контенту «Афиши», главный редактор «Афиши Daily»;

• Сергей Сычев – редактор отдела культуры «Известий», кандидат филологических наук, член отборочной комиссии МКФ «Послание к человеку»;



Никита Карцев, председатель жюри СМИ: «Я не делю кино на документальное и игровое – все кино в определённом смысле фикция, оно несёт отпечаток воли автора: что он снимает, в какие моменты, что пускает в кадр, а что не включает в монтаж. И наоборот даже в игровом кино со сценарием и декорациями, мы смотрим на людей и их окружение в такой момент времени и места, какой не повторится никогда. Так что и критерии отношения к так называемому документальному кино у меня одни: чтобы это было талантливо. Неважно, выходит это кино на платформах, в кинотеатрах или в социальной сети».

На фестивале ORIGINAL+Doc будут показаны премьерные документальные фильмы – оригинальные проекты российских онлайн-кинотеатров. Все фильмы представят создатели, и после сеансов у зрителей будет возможность задать им вопросы.

Программный директор – Сусанна Альперина, редактор гуманитарного блока «Российская газета», «Неделя», журналист, писатель, продюсер.