Названы победители Первого фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc

«Белые вороны» победили в двух номинациях

В Москве с 6 по 9 июля прошел фестиваль документального контента стриминговых платформ Original+Doc. Картины оценивали два жюри – историк Леонид Млечин, журналист Светлана Колосова и актер Сергей Бурунов, с одной стороны и представители СМИ, с другой: Никита Карцев («Искусство кино»), Трифон Бебутов («Афиша») и Сергей Сычев («Известия»).

«Диплом за новые песни о важном» получил проект «Громко и нежно» (Okko). Награду за новую главу легенды о 90-х получил другой фильм онлайн-кинотеатра «История компьютерных игр».

Специальный приз «Российской газеты» был присвоен проекту PREMIER «Челюскин. Задание императора».

В номинациях «Оригинальная коллаборация» и «Оригинальная история» победил сериал «Бей первой!» (START).

Оригинальным героем был признан блогер Сергей Кутовой, о котором повествует проект «Белые вороны» (PREMIER), оригинальная героиня – боец ММА Марина Мохнаткина «Большая битва» (WINK).

«Белые вороны» также победили в номинации «оригинальное операторское видение». Награду «оригинальное режиссерское видение» присудили фильму АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ. ПОСЛЕСЛОВИЕ... (KINO1TV, студия «Красный квадрат»).

Самым ожидаемым документальным проектом и самым оригинальным документальным проектом была признана картина «История российских компьютерных игр» (Okko).

Фестиваль был завершен специальным показом второй части фильма «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» (Okko).



Фото: пресс-служба фестиваля.