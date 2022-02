Стали известны номинанты на премию «Оскар»

«Власть пса» оказалась лидером по числу потенциальных наград

Американская киноакадемия объявила номинантов премии «Оскар» по итогам 2021 года. Фильм ВЛАСТЬ ПСА отмечен в 12 категориях, ДЮНА заявлена в десяти номинациях, у БЕЛФАСТА Кеннета Браны и ВЕСТСАЙДСКОЙ ИСТОРИИ Стивена Спилберга — по семь потенциальных наград.

Фильм КУПЕ НОМЕР 6 Юхо Куосманена не вошел в число номинантов в категории «Лучший международный фильм».

Церемония вручения премии состоится 27 марта.

Список номинантов

Лучший фильм:

• БЕЛФАСТ

• CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ

• НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ

• СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ

• ДЮНА

• КОРОЛЬ РИЧАРД

• ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА

• АЛЛЕЯ КОМШАРОВ

• ВЛАСТЬ ПСА

• ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ

Лучший режиссер:

• Кеннет Брана — БЕЛФАСТ

• Рюсукэ Хамагути — СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ

• Пол Томас Андерсон — ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА

• Джейн Кэмпион — ВЛАСТЬ ПСА

• Стивен Спилберг — ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ

Лучший оператор:

• ДЮНА

• АЛЛЕЯ КОШМАРОВ

• ВЛАСТЬ ПСА

• ТРАГЕДИЯ МАКБЕТА

• ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ

Лучший адаптированный сценарий:

• CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ

• СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ

• ДЮНА

• НЕИЗВЕСТНАЯ ДОЧЬ

• ВЛАСТЬ ПСА

Лучший оригинальный сценарий

• БЕЛФАСТ

• НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ

• КОРОЛЬ РИЧАРД

• ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА

• ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ

Лучший актер:

• Хавьер Бардем (В РОЛИ РИКАРДО)

• Бенедикт Камбербэтч (ВЛАСТЬ ПСА)

• Эндрю Гарфилд (ТИК, ТАК...БУМ!)

• Уилл Смит (КОРОЛЬ РИЧАРД)

• Дензел Вашингтон (ТРАГЕДИЯ МАКБЕТА)

Лучшая актриса:

• Джессика Честейн (ГЛАЗА ТЭММИ ФЭЙ)

• Оливия Колман (НЕИЗВЕСТНАЯ ДОЧЬ)

• Пенелопа Крус (ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ)

• Николь Кидман (В РОЛИ РИКАРДО)

• Кристен Стюарт (СПЕНСЕР)

Лучшая актриса второго плана

• Джесси Бакли (НЕЗНАКОМАЯ ДОЧЬ)

• Ариана де Бос (ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ)

• Джуди Денч (БЕЛФАСТ)

• Кирстен Данст (ВЛАСТЬ ПСА)

• Онжаню Эллис (КОРОЛЬ РИЧАРД)

Лучший актер второго плана:

• Джей К. Симмонс (В РОЛИ РИКАРДО)

• Киран Хайндс (БЕЛФАСТ)

• Трой Коцур (CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ)

• Джесси Племонс (ВЛАСТЬ ПСА)

• Коди Смит-Макфи (ВЛАСТЬ ПСА)

Лучший международный фильм:

• СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ

• ПОБЕГ

• РУКА БОГА

• LUNANA: A YAK IN THE CLASSROOM

• ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ

Лучший мультфильм:

• ЭНКАНТО

• ПОБЕГ

• ЛУКА

• МИТЧЕЛЛЫ ПРОТИВ МАШИН

• РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН

Лучший короткометражный анимационный фильм:

• AFFAIRS OF THE ART

• BESTIA

• BOXBALLET

• ROBIN ROBIN

• THE WINDSHIELD WIPER

Лучший короткометражный фильм:

• ALA KACHUU — TAKE AND RUN

• THE DRESS

• THE LONG GOODBYE

• ON MY MIND

• PLEASE HOLD

Лучший короткометражный документальный фильм

• AUDIBLE

• LEAD ME HOME

• THE QUEEN OF BASKETBALL|

• THREE SONGS FOR BENAZIR

• WHEN WE WERE BULLIES

Лучший документальный фильм:

• ASCENSION

• ATTICA

• ПОБЕГ

• SUMMER OF SOUL (...OR, WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED)

Лучший монтаж:

• НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ

• ДЮНА

• КОРОЛЬ РИЧАРД

• ВЛАСТЬ ПСА

• ТИК, ТАК... БУМ!

Лучший грим и прически:

• ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 2

• КРУЭЛЛА

• ДЮНА

• ДОМ ГУЧЧИ

• ГЛАЗА ТЭММИ ФЭЙ

Лучшие визуальные эффекты:

• ДЮНА

• ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

• НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ

• ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ

• ЧЕЛОВЕК-ПААУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ

Лучшая работа художника:

ДЮНА

АЛЛЕЯ КОШМАРОВ

ВЛАСТЬ ПСА

ТРАГЕДИЯ МАКБЕТА

ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ

Лучший дизайн костюмов:

• КРУЭЛЛА

• СИРАНО

• ДЮНА

• АЛЛЕЯ КОШМАРОВ

• ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ

Лучший саундтрек:

• НЕ СМОТРИ НАВЕРХ

• ДЮНА

• ЭНКАНТО

• ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ

• ВЛАСТЬ ПСА

Лучшая песня:

• КОРОЛЬ РИЧАРД (Be Alive)

• ЭНКАНТО (Dos Oruguitas)

• НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (No time to Die)

• БЕЛФАСТ (Down to joy)

• ЧЕТЫРЕ ХОРОШИХ ДНЯ (Somehow you do)

Лучший звук

• БЕЛФАСТ

• ДЮНА

• НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ

• ВЛАСТЬ ПСА

• ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ