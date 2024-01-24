Райан Гослинг раскритиковал «Оскар» за отсутствие коллег по «Барби» в основных номинациях

Сам актер был отмечен в категории «Лучшая мужская роль второго плана»

Звезда БАРБИ решила вступиться за коллег по фильму. Райан Гослинг, получивший номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана», раскритиковал Киноакадемию за то, что Марго Робби никак не была отмечена в актерской номинации, а Грета Гервиг – в режиссерской. Его заявление приводит Variety.

«Для меня огромная честь быть отмеченным своими коллегами в год, когда вышло так много замечательных картин. Никогда не думал, что скажу это, но я горжусь тем, что это номинация за роль пластиковой куклы по имени Кен. Но Кена нет без Барби, как и нет фильма о Барби без Греты Гервиг и Марго Робби – двух людей, ответственных за этот кассовый и культурный феномен. Без их гения, таланта и стараний ничего бы не получилось. Сказать, что я разочарован тем, что они не номинированы в своих категориях, будет преуменьшением. Вопреки всему, не имея ничего, кроме пары бездушных, полураздетых и, к счастью, не имеющих половых органов кукол, они заставили нас смеяться, плакать и сотворили историю. Их работа должна быть отмечена наряду с другими очень достойными номинантами. Так или иначе, я рад за Америку Ферреру и других невероятных людей, которые вложили свои таланты в создание этой новаторской картины», – сказал он.

Важно отметить, что несмотря на отсутствие актерской и режиссерской номинации, и Робби, и Гервиг все еще являются претендентами на «Оскар»: первая в качестве продюсера в категории «Лучший фильм», а вторая – в качестве соавтора сценария в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

В общей сложности, БАРБИ удостоилась восьми упоминаний премии Киноакадемии.

Фото: кадр из фильма БАРБИ