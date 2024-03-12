Трансляцию премии «Оскар» посмотрели рекордные за четыре года 19,5 млн человек

Эти показатели превышают прошлогодние цифры на 4%

Стали известны телевизионные рейтинги 96-й премии «Оскар», которая состоялась в воскресенье, 10 марта.

Согласно данным Nielsen, трансляцию церемонии в этом году посмотрело 19,5 млн зрителей. Эти показатели не только превысили прошлогодние цифры на 4% (18,8 млн), но и продемонстрировали лучший результат за последние четыре года.

Церемония также показала демо-рейтинг 3,8 в возрастной категории 18-49 лет, что лишь слегка ниже данных за 2023-й (4.0).

По мнению аналитиков, рост зрительского интереса произошел из-за того, что впервые за много лет они действительно видели номинированные ленты и были готовы болеть за своих любимчиков вроде БАРБИ и ОППЕНГЕЙМЕРА. В итоге, лента Кристофера Нолана, удостоилась семи статуэток, включая награду в категории «Лучший фильм».