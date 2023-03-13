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Стали известны обладатели премии «Оскар»

Автор: Кирилл Шамсутдинов

13 марта 2023

Главную премию получила картина «Всё везде и сразу»

Американская киноакадемия объявила лауреатов 95-й премии «Оскар». Триумфатором премии стала картина ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта. Помимо главного приза, ей достались награды за лучшую режиссуру, сценарий, актерские работы и монтаж. Фильм считался главным фаворитом «Оскара» и был номинирован в одиннадцати категориях.

Список победителей:

Лучший фильм
ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Лучшая режиссура
Дэниел Кван, Дэниел Шайнерт (ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)

Лучший сценарий
ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Лучший адаптированный сценарий
ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

Лучшая мужская роль
Брендан Фрейзер (КИТ)

Лучшая женская роль
Мишель Йео (ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)

Лучший актер второго плана
Ке Хюи Куан (ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)

Лучшая актриса второго плана
Джейми Ли Кёртис (ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)

Лучший анимационный фильм
ПИНОККИО ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО

Лучший документальный фильм
НАВАЛЬНЫЙ

Лучший короткометражный фильм
ПРОЩАНИЕ ПО-ИРЛАНДСКИ

Лучшая работа оператора
НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

Лучший фильм на иностранном языке
НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

Лучшая работа художника-постановщика
НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

Лучший оригинальный саундтрек
Фолькер Бертельман, НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

Лучший короткометражный документальный фильм
ЗАКЛИНАТЕЛИ СЛОНОВ

Лучший короткометражный анимационный фильм
МАЛЬЧИК, КРОТ, ЛИС И КОНЬ

Лучшие грим и прически
КИТ

Лучшие костюмы
ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ

Лучшие визуальные эффекты
АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ

Лучший звук
ТОП ГАН: МЭВЕРИК

Лучшая песня
Naatu Naatu (RRR: РЯДОМ РЕВЕТ РЕВОЛЮЦИЯ)

Лучший монтаж
ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

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