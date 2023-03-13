Стали известны обладатели премии «Оскар»

Главную премию получила картина «Всё везде и сразу»

Американская киноакадемия объявила лауреатов 95-й премии «Оскар». Триумфатором премии стала картина ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта. Помимо главного приза, ей достались награды за лучшую режиссуру, сценарий, актерские работы и монтаж. Фильм считался главным фаворитом «Оскара» и был номинирован в одиннадцати категориях.

Список победителей:

Лучший фильм

ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Лучшая режиссура

Дэниел Кван, Дэниел Шайнерт (ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)

Лучший сценарий

ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Лучший адаптированный сценарий

ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

Лучшая мужская роль

Брендан Фрейзер (КИТ)

Лучшая женская роль

Мишель Йео (ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)

Лучший актер второго плана

Ке Хюи Куан (ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)

Лучшая актриса второго плана

Джейми Ли Кёртис (ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)

Лучший анимационный фильм

ПИНОККИО ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО

Лучший документальный фильм

НАВАЛЬНЫЙ

Лучший короткометражный фильм

ПРОЩАНИЕ ПО-ИРЛАНДСКИ

Лучшая работа оператора

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

Лучший фильм на иностранном языке

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

Лучшая работа художника-постановщика

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

Лучший оригинальный саундтрек

Фолькер Бертельман, НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

Лучший короткометражный документальный фильм

ЗАКЛИНАТЕЛИ СЛОНОВ

Лучший короткометражный анимационный фильм

МАЛЬЧИК, КРОТ, ЛИС И КОНЬ

Лучшие грим и прически

КИТ

Лучшие костюмы

ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ

Лучшие визуальные эффекты

АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ

Лучший звук

ТОП ГАН: МЭВЕРИК

Лучшая песня

Naatu Naatu (RRR: РЯДОМ РЕВЕТ РЕВОЛЮЦИЯ)

Лучший монтаж

ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ