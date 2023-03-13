Стали известны обладатели премии «Оскар»
Главную премию получила картина «Всё везде и сразу»
Американская киноакадемия объявила лауреатов 95-й премии «Оскар». Триумфатором премии стала картина ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта. Помимо главного приза, ей достались награды за лучшую режиссуру, сценарий, актерские работы и монтаж. Фильм считался главным фаворитом «Оскара» и был номинирован в одиннадцати категориях.
Список победителей:
Лучший фильм
ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
Лучшая режиссура
Дэниел Кван, Дэниел Шайнерт (ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)
Лучший сценарий
ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
Лучший адаптированный сценарий
ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ
Лучшая мужская роль
Брендан Фрейзер (КИТ)
Лучшая женская роль
Мишель Йео (ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)
Лучший актер второго плана
Ке Хюи Куан (ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)
Лучшая актриса второго плана
Джейми Ли Кёртис (ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)
Лучший анимационный фильм
ПИНОККИО ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО
Лучший документальный фильм
НАВАЛЬНЫЙ
Лучший короткометражный фильм
ПРОЩАНИЕ ПО-ИРЛАНДСКИ
Лучшая работа оператора
НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН
Лучший фильм на иностранном языке
НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН
Лучшая работа художника-постановщика
НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН
Лучший оригинальный саундтрек
Фолькер Бертельман, НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН
Лучший короткометражный документальный фильм
ЗАКЛИНАТЕЛИ СЛОНОВ
Лучший короткометражный анимационный фильм
МАЛЬЧИК, КРОТ, ЛИС И КОНЬ
Лучшие грим и прически
КИТ
Лучшие костюмы
ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ
Лучшие визуальные эффекты
АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ
Лучший звук
ТОП ГАН: МЭВЕРИК
Лучшая песня
Naatu Naatu (RRR: РЯДОМ РЕВЕТ РЕВОЛЮЦИЯ)
Лучший монтаж
ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ