Киноакадемия перенесла вручение почетных «Оскаров» из-за голливудских забастовок

Теперь оно состоится 9 января 2024 года

14-я церемония премии Governors Awards, на которой Киноакадемия вручает свои почетные «Оскары», перенесена из-за забастовок гильдий сценаристов и актеров. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Мероприятие, ранее запланированное на 18 ноября, теперь состоится 9 января 2024 года. Лауреатами статуэток за вклад в киноискусство на этот раз станут режиссер, сценарист и актер Мэл Брукс, актриса Анджела Бассетт и режиссер монтажа Кэрол Литтлтон. Мишел Сэттер, работающая с кинофестивалем «Санденс» с момента его основания, получит награду имени Джина Хершолта, которая вручается Академией за вклад в дело гуманизма.

Инсайдеры утверждают, что забастовки профсоюзов, скорее всего, не помешали бы проведению гала-ужина, который не транслируется по ТВ, однако организаторам пришлось бы столкнуться сразу с несколькими трудностями.

Вручение почетных статуэток проводится в разгар наградного сезона, поэтому обычно на мероприятие приезжает больше звезд, чем на саму церемонию вручения «Оскара». Посещение премии стоит внушительных денег – $75 тыс за стол или же $7500 за отдельное место – обычно эти траты берут на студии, приглашая за один стол с боссами актеров, режиссеров и сценаристов: во время забастовки это выглядело бы неподобающе.

Также, два из четырех почетных лауреатов этого года (Бассет и Брукс) являются членами бастующих гильдий, поэтому, если бы они решили не принимать свою награду лично, это бы поставило Киноакадемию в затруднительное положение.

Перенос вручения наград за вклад не наложится на запланированные даты голосования за будущих номинантов – формирование списка возможных претендентов на «Оскар» пройдет с 11 по 16 января 2024 года, а финальные номинанты будут объявлены в прямом эфире 23 января 2024-го.