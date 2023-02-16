Министерство культуры отказалось от идеи проведения «Кинотавра»

Старейший фестиваль российского кино в 2023 году не состоится

Министерство культуры РФ не намерено продолжать поддержку фестиваля «Кинотавр», рассказали источники БК. Ведомство решило отказался от идеи реанимировать сочинский киносмотр в том виде, в котором он существовал ранее, его дальнейшая судьба не определена, а о госфинансировании речь не идет. «Формальная причина — отсутствие заявки на попадание в реестр фестивалей, которые претендуют на поддержку из федерального бюджета, — говорит информированный собеседник БК. — На самом деле, причина в нежелании возвращаться к старому бренду, который не актуален в новой реальности».

Напомним, что с конца 2000-х «Кинотавром» управлял продюсер Александр Роднянский (признан иноагентом). В прошлом году он покинул Россию, а 24 марта 2022 года объявил, что фестиваль, который должен был пройти в Сочи с 13 по 20 сентября 2022 года, отменен. Летом 2022 года министр культуры Ольга Любимова заявила о намерении создать новый национальный отраслевой киносмотр в случае, если «Кинотавр» окончательно прекратит свое существование. При этом глава Минкульта отметила, что такой фестиваль должен проходить именно в Сочи.

В сентябре 2022 года на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи состоялся фестиваль онлайн-платформ «Новый сезон». Его организацией занималась директор «Кинотавра» Полина Зуева. В 2023 году стало известно, что «Новый сезон» не попал в список смотров, которые получат поддержку из государственного бюджета — он отправлен в резерв.

Источники БК сообщают, что в качестве замены «Кинотавру» министерство культуры рассматривает два варианта, причем однозначный выбор в пользу одного из них в этом году точно не будет сделан. Первый кандидат — это «Окно в Европу», который проходит в Выборге с 1993 года. «Выборгский смотр в иерархии фестивалей национальных картин всегда занимал твердое второе место, однако для того, чтобы «Окно в Европу» начало бы восприниматься как главный фестиваль российского кино, нужны перемены, — рассказывает источник БК. — Возможно, в этом году одним из его основных организаторов станет администрация Санкт-Петербурга. Но окончательное решение на этот счет еще не принято».

Соперничество Выборгу навяжет фестиваль «Зимний», который впервые прошел в Москве в 2022 году. Его главой и идейным вдохновителем стала продюсер и глава киносети «Москино» Наталья Мокрицкая. Фестиваль «Зимний» объявил даты проведения в 2023 году — он пройдет в Москве с 1 по 8 декабря. При этом в дальнейшем не исключен переезд «Зимнего» на новую площадку и новые даты. «Все помнят, что показы «Кинотавра» проводились в сочинском Зимнем театре, — рассказывает источник БК. — Организаторы «Зимнего» считают: «Зимний» в Зимнем — это красиво. Пусть даже если проходить он будет летом». Но и в данном случае говорить об определенности пока рано.

Помимо «Окна в Европу» и «Зимнего», у российских продюсеров и режиссеров арт-кино в 2023 году будет еще как минимум одна площадка для презентации своих проектов. Речь о принадлежащем Антону Калинкину фестивале короткометражных фильмов «Короче». Он с 2023 года обзаведется полнометражным конкурсом, в который будут отбираться дебютные картины. За отбор фильмов отвечает экс-программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева, попечительский совет фестиваля возглавил режиссер и продюсер Федор Бондарчук.