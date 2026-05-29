Создатели «Фишера» работают над вторым сезоном «Отпечатков»

Автор: БК

29 мая 2026

Главную роль в проекте исполнит Иван Янковский

Онлайн-кинотеатр «КИОН» и ON Студия официально запустили в работу второй сезон детективного триллера «Отпечатки». Проект будет развиваться как вертикальная франшиза с новым сюжетом и новыми героями.

Авторами сценария выступают создатели сериала «Фишер» Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссером сериала, получившего название «Отпечатки. Киллер», также станет Кальварский, а главную роль в нем исполнит Иван Янковский.

«Дело в том, что я был знаком с "героем" нашего сериала, но узнал, кто это на самом деле, только после его смерти. Поэтому это, в каком-то смысле, и моя личная история. А с Иваном Янковским мы давно хотели поработать в связке артист-режиссер, и спасибо "КИОН", что они в нее поверили. К тому же в кресле шоураннера будет Наташа Капустина, и это для меня важно», – отметил постановщик и соавтор сценария.

Напомним, что первый сезон «Отпечатков» вышел в онлайн-кинотеатре «КИОН» в апреле и стал одним из самых заметных детективных проектов платформы.

Фото: «КИОН» / ON Студия

