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Анастасия Пальчикова подписала контракт с голливудским агентством ICM Partners

Автор: БК

2 февраля 2022

Сделка состоялась при поддержке компании PlusSeven

Сценарист фильма БОЛЬШОЙ и режиссер драмы МАША Анастасия Пальчикова заключила контракт с третьим по величине голливудским агентством ICM Partners, которое представляет таких представителей индустрии, как Джим Джармуш, Спайк Ли, Сэмюэл Л. Джексон, Реджина Кинг, София Коппола и Томас Виттенберг. Сделка была реализована при содействии менеджмента агентства PlusSeven, которое представляет интересы Анастасии Пальчиковой на международном рынке. 

Пальчикова работает с Валерием Тодоровским, Анной Меликян, Владимиром Мирзоевым. В 2018 году она стала лауреатом премии «Золотой орел» в номинации «Лучший киносценарий» за фильм Валерия Тодоровского БОЛЬШОЙ. В 2020 году Анастасия дебютировала в качестве режиссера полного метра с фильмом МАША, который получил на фестивале «Кинотавр» приз за лучший дебют.

«Подписаться с агентством ICM partners – это круто. Отличный шанс. И спасибо моему менеджменту PlusSeven за эту сделку», – прокомментировала заключение контракта Пальчикова.

«Благодаря связям ICM на американском и международных рынках мы сможем найти еще больше возможностей для реализации проектов наших клиентов, ориентированных на международную аудиторию. Мы уже находимся в стадии финальных переговоров с несколькими американскими вещателями и студиями, так что я уверен, что у Анастасии все получится», – говорит основатель компании PlusSeven Алексей Агеев.  

PlusSeven – международное агентство талантов, которое основал продюсер Алексей Агеев в марте 2020 года. В настоящий момент PlusSeven представляет интересы более 150 индивидуальных и корпоративных клиентов, среди которых крупные кинокомпании и стриминговые площадки в России и США. Офисы агентства открыты в Москве и Лос-Анджелесе. PlusSeven также продвигает проекты российских продакшн-студий на международном уровне — поиск партнеров по копродукции и софинансирования — и занимается продажей уже готового российского контента на международные платформы.

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