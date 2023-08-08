top banner

Paramount потерпел убытки во втором квартале этого года

Автор: Илья Кувшинов

8 августа 2023

Выручка кинобизнеса медиахолдинга снизилась на 39%

В прошлом году Paramount Global смог неплохо заработать, во многом благодаря Тому Крузу, но на этот раз актер не смог помочь – по сообщению Variety, медиахолдинг потерпел серьезные убытки во втором квартале 2023-го.

 

Утверждается, что выручка кинобизнеса конгломерата, в числе активов которого находятся студии Paramount и CBS Entertainment, снизилась на 39% – во многом потому, что компания не смогла выпустить хит на уровне прошлогоднего боевика ТОП ГАН: МЭВЕРИК. Также сообщается, что доходы от рекламы в принадлежащих холдингу телесетях упали на 10%. По итогу, Paramount Global понес убытки в размере $299 млн на своих кино и теле-подразделениях.

 

Успехи на территории стриминга скрасили неприятные результаты кинобизнеса: выручка Paramount Global от потокового вещания увеличилась на 40% благодаря росту количества подписчиков и рекламы на сервисах Pluto и Paramount+. Компания прогнозирует улучшение показателей до конца года, отмечая, что планирует более эффективно инвестировать в онлайн-вещание в ближайшие месяцы.

 

Так или иначе, прямой убыток Paramount по части стриминга во втором квартале 2023-го уменьшился до $424 млн – в прошлом году эта сумма составляла $445 млн.

 

Чтобы справиться с финансовыми трудностями, конгломерат согласился продать инвестиционной компании KKR издательство Simon & Schuster (также являющееся частью холдинга) за $1,62 млрд и собирается использовать вырученные от сделки средства для погашения долгов.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Очная защита фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства, в Фонде кино. Часть 1
Подробнее
Очная защита фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства, в Фонде кино. Часть 2
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июле 2023 года
Подробнее
В Москве прошла премьера мультфильма «Леди Баг и Супер-кот»
Подробнее
Открылся XXXI Фестиваль российского кино «Выборг 2023»
Подробнее
Квентин Тарантино пригласил Брюса Уиллиса в свой новый фильм «Кинокритик»
Подробнее
Okko рассказал о новинках августа
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Баба Яга» уверенно обходит «Чука и Гека» и «Красную Шапочку»
Подробнее
Что смотреть в августе в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
Продюсер «Нины» прокомментировала отстранение режиссера
Подробнее
Официальная касса России: первое место досталось комедии «За Палыча!»
Подробнее
Новинки онлайн-кинотеатра «Иви» в августе
Подробнее
Касса четверга: в лидеры бокс-офиса рвется сказка «Баба Яга спасает мир»
Подробнее
Креативный директор «Иви Originals» Илья Бурец покидает свой пост
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 августа
Подробнее
Сценаристы и студии не смогли договориться
Подробнее
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу
Подробнее
Okko оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ-сценами
Подробнее
Предварительная касса уикенда: фэнтези «Баба Яга спасает мир» возглавило прокат
Подробнее
Продолжение «Барби» пока не запланировано
Подробнее