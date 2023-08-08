Paramount потерпел убытки во втором квартале этого года

Выручка кинобизнеса медиахолдинга снизилась на 39%

В прошлом году Paramount Global смог неплохо заработать, во многом благодаря Тому Крузу, но на этот раз актер не смог помочь – по сообщению Variety, медиахолдинг потерпел серьезные убытки во втором квартале 2023-го.

Утверждается, что выручка кинобизнеса конгломерата, в числе активов которого находятся студии Paramount и CBS Entertainment, снизилась на 39% – во многом потому, что компания не смогла выпустить хит на уровне прошлогоднего боевика ТОП ГАН: МЭВЕРИК. Также сообщается, что доходы от рекламы в принадлежащих холдингу телесетях упали на 10%. По итогу, Paramount Global понес убытки в размере $299 млн на своих кино и теле-подразделениях.

Успехи на территории стриминга скрасили неприятные результаты кинобизнеса: выручка Paramount Global от потокового вещания увеличилась на 40% благодаря росту количества подписчиков и рекламы на сервисах Pluto и Paramount+. Компания прогнозирует улучшение показателей до конца года, отмечая, что планирует более эффективно инвестировать в онлайн-вещание в ближайшие месяцы.

Так или иначе, прямой убыток Paramount по части стриминга во втором квартале 2023-го уменьшился до $424 млн – в прошлом году эта сумма составляла $445 млн.

Чтобы справиться с финансовыми трудностями, конгломерат согласился продать инвестиционной компании KKR издательство Simon & Schuster (также являющееся частью холдинга) за $1,62 млрд и собирается использовать вырученные от сделки средства для погашения долгов.