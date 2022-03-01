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Paramount останавливает выпуск своих фильмов в России

Автор: Виолетта Палий

1 марта 2022

В прокат точно не выйдут «Затерянный город» и «Соник 2 в кино»

Компания Paramount временно останавливает выпуск своих фильмов в России из-за ситуации на Украине.

В отечественных кинотеатрах точно не выйдут фильм ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД с Ченнингом Татумом и Сандрой Баллок, который стоял 7 апреля, а также СОНИК 2 В КИНО — релиз должен был выйти в кинотеатрах 31 марта.

«Мы решили приостановить прокат наших будущих фильмов в России, в том числе ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД и СОНИК 2 В КИНО. Мы поддерживаем всех, кто пострадал от гуманитарного кризиса в Украине, России и на наших международных рынках, и продолжаем следить за ситуацией», — сообщила Paramount.

Ранее компания Disney объявила о временной остановке проката своих фильмов на территории России из-за сложившейся ситуации на Украине. В частности, мультфильм Я КРАСНЕЮ, прокат которого был запланирован на 10 марта, также не выйдет в отечественных кинотеатрах. Киностудия Warner Bros за день до премьеры отменила прокат БЭТМЕНА в России из-за ситуации на Украине. Также компания Sony заявила о приостановке показов своих фильмов на территории России, включая предстоящий выпуск МОРБИУСА.

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