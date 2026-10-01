Сделка по слиянию Paramount и Warner Bros. может быть закрыта на следующей неделе

В документах, поданных регуляторами, датой называется 6 октября

Федеральный суд Северного округа Калифорнии утвердил мировое соглашение между Paramount Skydance и генпрокурорами 12 американских штатов, сняв последнее препятствие для приобретения Warner Bros. Discovery.

Компания Дэвида Эллисона рассчитывает закрыть сделку 6 октября. Об этом говорится в документах, поданных регуляторам. Стоимость приобретения оценивается в $110 млрд.

Соглашение предусматривает обязательства Paramount Skydance сроком на пять лет после закрытия сделки. В частности, объединенная компания должна выпускать не менее 30 фильмов в год в первые два года и 32 – в следующие три, а также инвестировать более $1 млрд в кинопроизводство в США. При этом структурных мер, включая продажу активов, оно не предусматривает.

После закрытия сделки Paramount Skydance начнет объединение двух компаний.