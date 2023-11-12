Резо Гигинеишвили получил приз за лучшую режиссуру на кинофестивале в Котбусе

Постановщик был отмечен наградой за фильм «Пациент #1»

11 ноября в Котбусе завершился 33-й Международный кинофестиваль. Специальный приз за лучшую режиссеру получил Резо Гигинеишвили за фильм ПАЦИЕНТ #1. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.

«Режиссеру удалось создать сложную, многослойную метафору, казалось бы, давних времен, которая до сих пор кажется крайне правдивой и актуальной, и при этом мастерски поработать с замечательным актерским ансамблем», – отметило жюри, объясняя свое решение.

Лента, главную роль в которой исполнил Александр Филиппенко, рассказывает о недолгом правлении генсека ЦК КПСС Константина Черненко и его болезни.

Напомним, что в начале октября Гигинеишвили получил за ПАЦИЕНТА #1 почетный приз Фонда Вернера Херцога.

Фото: кадр из фильма ПАЦИЕНТ #1