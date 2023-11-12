top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Резо Гигинеишвили получил приз за лучшую режиссуру на кинофестивале в Котбусе

Резо Гигинеишвили получил приз за лучшую режиссуру на кинофестивале в Котбусе

Автор: БК

12 ноября 2023

Постановщик был отмечен наградой за фильм «Пациент #1»

11 ноября в Котбусе завершился 33-й Международный кинофестиваль. Специальный приз за лучшую режиссеру получил Резо Гигинеишвили за фильм ПАЦИЕНТ #1. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.

«Режиссеру удалось создать сложную, многослойную метафору, казалось бы, давних времен, которая до сих пор кажется крайне правдивой и актуальной, и при этом мастерски поработать с замечательным актерским ансамблем», – отметило жюри, объясняя свое решение.

Лента, главную роль в которой исполнил Александр Филиппенко, рассказывает о недолгом правлении генсека ЦК КПСС Константина Черненко и его болезни.

Напомним, что в начале октября Гигинеишвили получил за ПАЦИЕНТА #1 почетный приз Фонда Вернера Херцога.

Фото: кадр из фильма ПАЦИЕНТ #1

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 30 октября – 5 ноября 2023 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «По щучьему велению» уверенно выигрывает во второй раз
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Чувства Анны»
Подробнее
Касса России: «По щучьему велению» вновь возглавил прокат
Подробнее
Продолжение «Капитана Марвел» может выступить слабее прошлых картин Marvel
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди премьер лидирует драма «Чувства Анны»
Подробнее
Телеканал «КиноТВ» оштрафовали за показ фильма «V значит вендетта»
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Легенда о самбо»
Подробнее
Касса четверга: «По щучьему велению» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
«Капитан Марвел 2» продемонстрирует самый низкий старт для фильмов Marvel в США
Подробнее
Министерство культуры объявило даты проведения питчингов этого года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 ноября 2023 года
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Волшебный участок»
Подробнее
Европейская киноакадемия объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Disney намерена урезать расходы на производство в 2024 году
Подробнее
Вадим Соколовский займет пост генерального директора «Амедиа Продакшн»
Подробнее
Cтудии сделали бастующим голливудским актерам «последнее и лучшее» предложение
Подробнее