В Пермском крае рибейты пообещали пятнадцати проектам

Возврат средств из бюджета получат те, кто проводил съемки в крае

Авторы 10 фильмов и 5 сериалов, снятых в Пермском крае, смогут претендовать на рибейт (субсидию) из бюджета региона в 2023 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Экспертный совет Пермской кинокомиссии завершил рассмотрение заявок от кинокомпаний, которые заинтересованы в проведении съемок в Пермском крае. В этом году в числе победителей отбора 10 фильмов и 5 сериалов. Авторы проектов смогут получить субсидию после проведения киносъемок и предоставления в региональное министерство культуры документов, подтверждающих фактические затраты, понесенные съемочными группами непосредственно на территории Прикамья», — говорится в сообщении.

На рибейт в этом году заявились полнометражный художественный фильм режиссера Олега Штрома ПАТРИОТ, картина ВЫ МЕНЯ ВИДЕЛИ? сценариста и режиссера Екатерины Волковой, трагикомедия ПОСЛЕДНИЙ ПИОНЕР Александра Андреева, драмеди ПОСЛЕДНИЙ ГОД, продюсером которого выступил Данила Козловский, и несколько других.

По словам Алены Семериковой-Волковой, директора пермской кинокомиссии, большое количество проектов, которые могут претендовать на получение субсидии, стало рекордным для Пермского края. «Увеличение количества снимаемых в крае картин — это один из важнейших показателей эффективности отрасли. В этом году в списке есть кинокомпании, которые повторно выбирают Пермский край для организации и проведения съемочного процесса», — заявила она.

Рибейт предусматривает денежную выплату, осуществляемую из бюджета региона, за часть затрат, которые производители фильмов понесли во время съемок на его территории. На этапе подачи заявок кинокомпании представляют документы, подтверждающие затраты. Субсидии краевого правительства могут составлять до 50% суммы подтвержденных кинокомпаниями издержек. В 2021 году сумма рибейтов составила более 21 млн рублей; в 2022 году краевые власти распределили 34 млн рублей между пятью проектами.