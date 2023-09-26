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Гeтеборгский кинофестиваль изменит «Персону» Бергмана при помощи искусственного интеллекта

Автор: Илья Кувшинов

26 сентября 2023

Показ ИИ-версии ленты состоится в рамках смотра в 2024 году

Гeтеборгский кинофестиваль пойдет на крайне провокационный ход, создав при помощи искусственного интеллекта новую версию камерной драмы Ингмара Бергмана ПЕРСОНА. Об этом сообщает Deadline.

В рамках «кинематографического эксперимента», как это характеризует смотр, лицо актрисы Лив Ульман будет заменено на лицо финской актрисы Альмы Певсти (ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ) при помощи нейросетей. Проект уже получил название ДРУГАЯ ПЕРСОНА (Another Persona).

Производством проекта вместе с фестивалем занимаются SF Studios, Gothenburg Film Studios и фонд Ингмара Бергмана. Ожидается, что показ ИИ-версии ленты состоится в рамках смотра в Гeтеборге в 2024 году, а в обсуждении картины примут участие сами Ульман и Певсти.

Отмечается, что во многом проект был вдохновлен забастовкой Гильдии актеров США (SAG-AFTRA), требующей урегулирования использования искусственного интеллекта.

«ДРУГАЯ ПЕРСОНА – это блестящий проект, – отмечает глава Фонда Ингмара Бергмана Ян Хольмберг. – Как говорилось в оригинальном фильме 1966 года: «Каждая интонация – фальшь и предательство, каждый жест – подделка». Сейчас это становится еще более актуальным. Мы живем в эпоху, когда люди одновременно пытаются найти себя и поручают многое технологиям».

Фото: соцсети кинофестиваля

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