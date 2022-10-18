В рамках форума авторского кино «Зимний» состоится первый смотр столичных киношкол

Мероприятия пройдут в Москве со 2 по 8 декабря

В Москве во время Открытого российского кинофорума авторского кино «Зимний», который впервые пройдет со 2 по 8 декабря в кинотеатрах «Художественный», «Москино Космос» и «Москино Звезда», состоится первый смотр ведущих столичных киношкол.

В числе участников мероприятия – Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А.Герасимова, Школа кино и телевидения «Индустрия», Высшие курсы сценаристов и режиссеров им Г.Данелии, Высшая школа кино «А.Р.К.А», Московская школа нового кино, Школа дизайна ВШЭ. Каждая школа представит полуторачасовую программу лучших короткометражных фильмов, снятых студентами и выпускниками, а мастера учебных заведений проведут мастер-классы.

Также одной из составляющих кинофорума «Зимний» станет конкурс на лучшую кинорецензию, в котором могут участвовать молодые киноведы, театроведы, критики и кинообозреватели, начинающие журналисты, блогеры и все, кто любит кино и пишет о нем. По итогам конкурса победители получат денежные призы. Условия и порядок проведения конкурса будут размещены на официальном сайте кинофорума авторского кино «Зимний» https://zimnyfest.ru. Для студентов профильных вузов будет открыта аккредитация.

Кинофорум авторского кино «Зимний» пройдет при поддержке Минкультуры РФ и Департамента культуры г. Москвы.