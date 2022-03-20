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Американская гильдия продюсеров назвала победителей своей премии

Автор: БК

20 марта 2022

Лучшим фильмом стала картина «CODA: Ребенок глухих родителей»

Гильдия продюсеров США наградила лауреатов своей премии. Лучшим назван фильм CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ, среди анимационных фильмов ожидаемо стал проект ЭНКАНТО

• Лучший фильм — CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ
• Лучший анимационный фильм — ЭНКАНТО
• Лучший документальный фильм — ЛЕТО СОУЛА
• Лучший комедийный сериал — «Тед Лассо» (2 сезон)
• Лучший драматический сериал — «Наследники» (3 сезон)
• Лучший мини-сериал или антология — «Мейр из Исттауна»
• Лучший телефильм или фильм, выпущенный стриминговым сервисом — ТОМ ПЕТТИ: ГДЕ ТЫ ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ СВОБОДНЫМ — СОЗДАНИЕ ПОЛЕВЫХ ЦВЕТОВ 
• Лучший научно-популярный телесериал — «The Beatles: Get Back»
• Лучшее эстрадное выступление, трансляция, скетч, стендап или ток-шоу — «События прошедшей недели с Джоном Оливером» (8 сезон)
• Лучшее реалити-шоу — «Королевские гонки РуПола» (13 сезон)

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