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Фестиваль сериалов «Пилот» объявил даты проведения

Автор: БК

23 июня 2022

Конкурсная программа смотра будет анонсирована дополнительно

IV российский фестиваль сериалов «Пилот» анонсировал даты проведения — в этом году смотр пройдет с 15 по 17 июля в городе Иваново. Конкурсная программа с премьерами первых серий российских сериалов будет объявлена дополнительно.

Президентом фестиваля «Пилот» является кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский. Генеральный продюсер фестиваля – актриса Светлана Дрыга. Программный директор – Егор Москвитин. Партнеры фестиваля — «Газпромбанк» и «Страховая Группа «СОГАЗ».

В попечительский совет фестиваля «Пилот» входят губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, генеральный директор продюсерской компании COSMOS studio Александр Акопов, кинорежиссер, продюсер, основатель и соучредитель кинокомпании «Art Pictures Studio» Федор Бондарчук, генеральный директор кинокомпании «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», председатель экспертного совета Фонда Кино Леонид Верещагин, продюсер, руководитель кинокомпании «СТВ», соучредитель студии анимационного кино «Мельница», председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов, советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры, секретарь Совета по культуре и искусству при Президенте РФ Владимир Толстой, директор кинокомпании «Профит» Игорь Толстунов, основатель, генеральный продюсер компании «Среда» Александр Цекало.

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