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В Иванове вручили награды лауреатам фестиваля сериалов «Пилот»

Автор: БК

25 июня 2023

Лучшим по версии прессы и зрителей стал проект «Мамонты»

25 июня в Иваново состоялась торжественная церемония закрытия пятого фестиваля сериалов «Пилот». В конкурсную программу в этом году вошло 20 новых российских сериалов.

Лауреатов наградили в следующих номинациях:

— Выбор прессы (как окрестили его участники головсования, «Приз по версии РУПРЕССИ»): «Мамонты», реж. Иван Соснин, «Дженерал Криэйшн», Okko;

— Самый ожидаемый сериал: «Третий в постели», реж. Борис Хлебников, KION (в производстве);

— Лучший сценарий: «Я иду искать», реж. Алексей Иванов, Good Story Media;

— Лучший актер сериала: Максим Стоянов, «Черное солнце», реж. Анна Носатова, кинокомпания «Драйв», НТВ;

— Лучшая актриса: Евгения Борзых: «Убить Риту», реж. Мария Агранович, 1-2-3 Production, PREMIER;

— Лучший актерский ансамбль: «Макрон» (Марина Александрова, Кузьма Сапрыкин, Ольга Медынич, Михаил Трухин, Дарья Пицик, Александр Робак). Реж. Борис Дергачев, Good Story Media, ТНТ, PREMIER;

— Лучший режиссер: Дмитрий Тюрин, Горящий тур», 1-2-3 Production, ТНТ, Premier;

— Спецприз жюри за актерский талант: Тимофей Трибунцев;

— Лучший пилот сериала, выбор жюри: «Цербер», реж. Владимир Щегольков, Студия Чехов при поддержке ИРИ, PREMIER, НТВ;

— Лучший пилот сериала, выбор зрителей: «Мамонты», реж. Иван Соснин, «Дженерал Криэйшн», Okko;

Фото: кадр из сериала «Мамонты»

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