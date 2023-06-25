В Иванове вручили награды лауреатам фестиваля сериалов «Пилот»
Лучшим по версии прессы и зрителей стал проект «Мамонты»
25 июня в Иваново состоялась торжественная церемония закрытия пятого фестиваля сериалов «Пилот». В конкурсную программу в этом году вошло 20 новых российских сериалов.
Лауреатов наградили в следующих номинациях:
— Выбор прессы (как окрестили его участники головсования, «Приз по версии РУПРЕССИ»): «Мамонты», реж. Иван Соснин, «Дженерал Криэйшн», Okko;
— Самый ожидаемый сериал: «Третий в постели», реж. Борис Хлебников, KION (в производстве);
— Лучший сценарий: «Я иду искать», реж. Алексей Иванов, Good Story Media;
— Лучший актер сериала: Максим Стоянов, «Черное солнце», реж. Анна Носатова, кинокомпания «Драйв», НТВ;
— Лучшая актриса: Евгения Борзых: «Убить Риту», реж. Мария Агранович, 1-2-3 Production, PREMIER;
— Лучший актерский ансамбль: «Макрон» (Марина Александрова, Кузьма Сапрыкин, Ольга Медынич, Михаил Трухин, Дарья Пицик, Александр Робак). Реж. Борис Дергачев, Good Story Media, ТНТ, PREMIER;
— Лучший режиссер: Дмитрий Тюрин, Горящий тур», 1-2-3 Production, ТНТ, Premier;
— Спецприз жюри за актерский талант: Тимофей Трибунцев;
— Лучший пилот сериала, выбор жюри: «Цербер», реж. Владимир Щегольков, Студия Чехов при поддержке ИРИ, PREMIER, НТВ;
— Лучший пилот сериала, выбор зрителей: «Мамонты», реж. Иван Соснин, «Дженерал Криэйшн», Okko;
Фото: кадр из сериала «Мамонты»