Стартовал фестиваль сериалов «Пилот»

Смотр открыл «Библиотекарь» Игоря Твердохлебова

22 июня в Иваново состоялось открытие пятого фестиваля сериалов «Пилот». Ведущей церемонии стала актриса Анна Снаткина. Гостей и участников «Пилота» по видеосвязи поприветствовал его президент, режиссер и продюсер Валерий Тодоровский.

«Пилот» открыл сериал «Библиотекарь» Игоря Твердохлебова – городское фэнтези по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова. Главную роль в экранизации сыграл Никита Ефремов. Проект создан «Вайт Медиа» по заказу РЕН ТВ при поддержке «НМГ Студии» и будет доступен для просмотра на сервисах Wink и more.tv.

В рамках церемонии открытия были вручены две награды. Специальный приз за авторское высказывание получили создатели сериала «Алиса не может ждать». Лучшим шоураннером признана Ирина Сосновая («Содержанки», «Медиатор», «Шторм»).

Председателем жюри в этом году стал режиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк, создатель культового сериала «Ликвидация», ставшего одним из самых популярных проектов российского телевидения. Урсуляк также работал над сериалами «Тихий Дон», «Жизнь и судьба», фильмами ПРАВЕДНИК, СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ и другими проектами.

Также в жюри вошли российский продюсер и медиаменеджер Сергей Титинков, с 2007 года занимающий пост директора Дирекции кинопоказа АО «Первый канал» и создавший более 60 фильмов; сценарист, драматург Илья Тилькин; актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, шоураннер, продюсер, режиссер Дарья Мороз; актриса театра и кино Анна Банщикова.

В конкурсную программу в этом году вошли 20 новых российских сериалов.

Фестиваль «Пилот» продлится до 25 июня. На закрытии фестиваля гости смогут увидеть сериал «Охота на Бизона» с Сергеем Безруковым.

БК – официальный информационный партнер фестиваля.

Фото: кадр из сериала «Библиотекарь»