top banner

Стартовал фестиваль сериалов «Пилот»

Автор: БК

23 июня 2023

Смотр открыл «Библиотекарь» Игоря Твердохлебова

22 июня в Иваново состоялось открытие пятого фестиваля сериалов «Пилот». Ведущей церемонии стала актриса Анна Снаткина. Гостей и участников «Пилота» по видеосвязи поприветствовал его президент, режиссер и продюсер Валерий Тодоровский.

«Пилот» открыл сериал «Библиотекарь» Игоря Твердохлебова – городское фэнтези по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова. Главную роль в экранизации сыграл Никита Ефремов. Проект создан «Вайт Медиа» по заказу РЕН ТВ при поддержке «НМГ Студии» и будет доступен для просмотра на сервисах Wink и more.tv.

В рамках церемонии открытия были вручены две награды. Специальный приз за авторское высказывание получили создатели сериала «Алиса не может ждать». Лучшим шоураннером признана Ирина Сосновая («Содержанки», «Медиатор», «Шторм»).

Председателем жюри в этом году стал режиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк, создатель культового сериала «Ликвидация», ставшего одним из самых популярных проектов российского телевидения. Урсуляк также работал над сериалами «Тихий Дон», «Жизнь и судьба», фильмами ПРАВЕДНИК, СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ и другими проектами.

Также в жюри вошли российский продюсер и медиаменеджер Сергей Титинков, с 2007 года занимающий пост директора Дирекции кинопоказа АО «Первый канал» и создавший более 60 фильмов; сценарист, драматург Илья Тилькин; актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, шоураннер, продюсер, режиссер Дарья Мороз; актриса театра и кино Анна Банщикова.

В конкурсную программу в этом году вошли 20 новых российских сериалов.

Фестиваль «Пилот» продлится до 25 июня. На закрытии фестиваля гости смогут увидеть сериал «Охота на Бизона» с Сергеем Безруковым. 

БК – официальный информационный партнер фестиваля.

Фото: кадр из сериала «Библиотекарь»

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 июня
Подробнее
Международная касса: главным блокбастером стал «Флэш»
Подробнее
«Ольга» с Яной Трояновой пропала с сервиса «ТНТ-Premier»
Подробнее
Что смотреть в июне на Start
Подробнее
Касса России: отечественная фантастическая лента «Сквозь время» стала лучшей новинкой проката
Подробнее
Новинки июня представил сервис «Иви» 
Подробнее
О скрытых достопримечательностях Петербурга расскажут на канале «Неизвестная Россия»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 22–25 июня 2023 года
Подробнее
Фонд поддержки регионального кинематографа представит свои проекты на форуме «Новый вектор»
Подробнее
Netflix рассказал о премьерах сезона
Подробнее
Премьеры июня на Wink
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лучшей новинкой стал фантастический фильм «Сквозь время»
Подробнее
Гендиректор VK заявила о растущей популярности сериалов, представленных в видеоразделе соцсети
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Дыхание» вырвалось вперед
Подробнее
«Русский Репортаж» покажет новую картину Хаяо Миядзаки
Подробнее
В России создадут приложение для помощи онкобольным и их близким
Подробнее
Официальная касса России: первое место по-прежнему принадлежит пиратским показам
Подробнее
Новинки онлайн-кинотеатра KION в июне
Подробнее
Американская касса: кинокомикс «Флэш» первым прибежал к высшей ступени пьедестала
Подробнее
«Атмосфера кино» и Arna Media объявили о долгосрочном партнерстве
Подробнее