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«Пиноккио Гильермо дель Торо» признан лучшим мультфильмом на Annie Awards

Автор: БК

26 февраля 2023

Netflix доминирует третий год кряду

Мультфильм ПИНОККИО ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО (Netflix) стал триумфатором 50-й ежегодной премии Annie Awards, выиграв в пяти категориях. Экранизация сказки Карло Коллоди признана лучшей анимационной лентой, ее автор получил приз как лучший режиссер, призами отмечены анимация персонажей, музыка и продакшн дизайн.

КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ награжден за лучшие монтаж и раскадровку. МАРСЕЛЮ, РАКУШКЕ В БОТИНКАХ досталась премия за озвучку. АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ победил одновременно и как анимационный фильм в категории «Лучшие анимационные эффекты», и как игровой, в номинации «Анимация персонажей». Четыре награды забрал второй сезон мультсериала Netflix ЛЮБОВЬ. СМЕРТЬ. РОБОТЫ, в том числе за сценарий.

ПИНОККИО, МАРСЕЛЬ и КОТ В САПОГАХ номинированы на «Оскар» за лучший анимационный фильм, наряду с картинами Я КРАСНЕЮ и МОРСКИМ МОНСТРОМ. Шесть раз в течение последних 10 лет главный призер Annie Awards побеждал и на «Оскаре».

В последние годы Netflix доминирует на Annie Awards. В прошлом году ее фильм МИТЧЕЛЛЫ ПРОТИВ МАШИН был номинирован в восьми категориях и выиграл во всех, включая «Лучший полнометражный фильм». Оскароносный ЭНКАНТО (Disney) получил награды лишь в категориях, где МИТЧЕЛЛЫ не были представлены. А за два года до этого КЛАУС от Netflix неожиданно опередил ИСТОРИЮ ИГРУШЕК 4 (Pixar).

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