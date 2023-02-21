Число российских сайтов с пиратским контентом резко выросло

Эксперты не замечают проблемы

В российском сегменте Интернета в последнее время резко выросло число пользователей и организаторов пиратских сайтов — только за первые 10 дней февраля 2023 года количество регистраций доменов с бесплатными просмотрами фильмов и сериалов увеличилось на 64% по сравнению с тем же периодом января. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование агентства Angara Security.

Согласно исследованию аналитиков, на которое ссылается издание, нелегальные дистрибьюторы следят за новостной повесткой по контенту и пользуются ей в своих целях. Бурный рост нелегальных сайтов эксперты связывают с сообщениями о том, что у отечественных платформ заканчиваются лицензионные права на показ западных картин. К примеру, на «Кинопоиске» доступны к просмотру только до 28 февраля ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ, КОРОЛЬ ЛЕВ и ЛЮДИ X.

В список фильмов, лицензия на трансляцию которых заканчивается в марте, попали ОДИН ДОМА, КРЕПКИЙ ОРЕШЕК, ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ, ТИТАНИК, ЧУЖОЙ, ТОР, ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК и МСТИТЕЛИ. Именно поэтому российские зрители все сильнее склоняются к пиратскому контенту, полагают эксперты «Известий».

Алексей Бырдин, гендиректор Ассоциации «Интернет-видео», член Экспертного совета Фонда Кино, настроен оптимистично — по его мнению, пиратов хватало и до зафиксированного «Известиями» всплеска. По его сведениям, 70 процентов просмотров контента и до минувшего 2022 года было нелегальным. Нынешний «взрыв» пиратских сайтов сайтов он считает чем-то находящимся в рамках статистической погрешности.

«Сейчас у нас в России действующих пиратских сайтов — несколько тысяч. Картина не меняется интенсивно, как таковых пиратов-дистрибуторов и пиратов-потребителей не стало значительно больше», — полагает эксперт. По его мнению, объем незаконного контента в текущем году не должен увеличиться больше, чем на 2-3 процента.

Бырдин также прокомментировал заявление Роскомнадзора, согласно которому, «создание и популяризация среди российской аудитории <...> пиратских видеосервисов ведется с территории Украины при поддержке ряда недружественных стран, со стороны которых перестали поступать претензии относительно нарушения их авторских прав при распространении контента». Действительно, рассказал Бырдин, российские сайты с пиратским контентом часто регистрируются именно на территории Украины — и наоборот, украинские пираты зачастую регистрируются в России. При этом он отметил, что у иностранных пиратов часта недружественная пропаганда. Однако и в этом нет новости — такое было и до 24 февраля прошлого года.