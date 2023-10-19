Дистрибьюторы пиратского контента не повышали цены для кинотеатров

Это подтвердили представители компаний WesternRus и Red Head Sound

Теневые поставщики голливудских релизов, которые демонстрируются в российских кинотеатрах в рамках предсеансового обслуживания, не повышали свои расценки, несмотря на заявления источников на рынке. Ранее утверждалось, что стоимость ключей к цифровым копиям фильмов выросла на 10–13%.

Представители казахстанской компании WesternRus и российской студии дубляжа Red Head Sound заявили в публичном поле, что цены на зарубежные релизы не менялись.

Это же подтверждают изданию Cinemaplex и представители кинотеатров.

По информации БК, средний порядок цен WesternRus на копии с дубляжом для СНГ составляет от 10 до 100 тысяч рублей в зависимости от релиза и стартовой даты – компания предлагает кинотеатрам скидки, если они возьмут фильм на второй или третьей неделе проката.

Например, ОППЕНГЕЙМЕР Кристофера Нолана, которого еще нет на цифровых сервисах, в сентябре стоил по 50 тыс рублей за ключ, а недавняя МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ – по 10 тыс. На прошлой неделе WesternRus анонсировала в числе грядущих релизов хорроры ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ (старт с 19 октября, 50 тыс рублей), ПИЛА 10 (старт с 26 октября, 20 тыс рублей) и ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ (старт с 4 ноября, 20 тыс рублей).

Red Head Sound, в свою очередь, просят по 10 тыс рублей за ключ. Из недавних релизов исключениями стали БАРБИ и МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ – они обошлись кинотеатрам по 15 тыс рублей. В отличии от WesternRus, компания делает собственный дубляж картины, стараясь, в большинстве случаев, привлечь «официальные голоса» – российских актеров, которые ранее были закреплены голливудскими студиями за тем или иным артистом.

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