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Шоураннер сериала «Одни из нас» работает над новыми «Пиратами Карибского моря»

Автор: Илья Кувшинов

5 сентября 2023

Крэйг Мэйзин рассказал, что разрабатывал шестую часть франшизы незадолго до начала забастовок

Шоураннер сериалов «Одни из нас» и «Чернобыль» Крэйг Мэйзин рассказал в интервью The Los Angeles Times, что незадолго до начала забастовки гильдии сценаристов разрабатывал новую часть ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ вместе с Тедом Эллиотом, написавшим четыре из пяти фильмов серии.

«Мы питчинговали наши идеи Disney и думали, что они никогда не согласятся, потому что это чересчур странно. А они согласились! Тед написал невероятный сценарий, а затем случилась забастовка, и теперь все ждут ее окончания», – заявил Мэйзин.

Ранее и Джонни Депп, и Орландо Блум высказывали свой интерес о возвращении во франшизу при наличии хорошей истории, однако до сих пор было непонятно, ведутся ли работы над проектом или нет.

Мэйзин также рассказал, что второй сезон «Одних из нас» пока на паузе из-за забастовок – он успел закончить сценарий первой серии и подготовить сопроводительные материалы для группы, чтобы они могли заняться подбором локаций, но весь остальной сезон пока пишет в голове.

Фото: кадр из фильма ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ

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