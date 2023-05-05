Названы самые популярные у пиратов фильмы в апреле 2023 года

«Аватар: Путь воды» снова возглавил рейтинг

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в апреле 2023 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

На первое место вернулся АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ, сместивший на вторую строчку кинокомикс Disney/Marvel ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ. Бронза у релиза Netflix, криминальной комедии УБИЙСТВО В ПАРИЖЕ с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером. Сиквел УБИЙСТВА НА ЯХТЕ о двух незадачливых частных детективах вышел 30 марта.

Четвертое место у еще одного стримингового проекта — ТЕТРИСА от Apple TV+. Картина с Никитой Лебедевым, Софьей Лебедевой вышла на сервисе 31 марта. Пятерку замкнула другая новинка этой платформы, БЕЗ ОТВЕТА. Боевик с Крисом Эвансом, Аной де Армас и Эдрианом Броуди стал доступен на площадке 21 апреля.

Отметим попадание в первую десятку фильма ВНУТРИ. Картина, по сути, является бенефисом Уиллема Дефо, сыгравшего вора, запертого системой безопасности в пентхаусе богатого коллекционера. Фильм выстроен вокруг многогранного таланта актера, фактически, это его моноспектакль.

Картина БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ — единственный иностранный релиз из пиратской десятки, демонстрировавшийся в России легально. В топ-10 также попали два российских проекта: драмеди Антона Маслова ПОЕХАВШАЯ и триллер БЕШЕНСТВО Дмитрия Дьяченко. Официальный цифровой релиз обеих лент стартовал в апреле.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в апреле 2023 года:

1. АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ;

2. ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ;

3. УБИЙСТВО В ПАРИЖЕ;

4. ТЕТРИС;

5. БЕЗ ОТВЕТА;

6. ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ;

7. БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ;

8. ВНУТРИ;

9. ПОЕХАВШАЯ;

10. БЕШЕНСТВО.

Полный список самых распираченных кинофильмов в апреле 2023 года можно увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 7 апреля. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.