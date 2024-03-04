top banner

Названы самые популярные у пиратов фильмы в феврале 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

4 марта 2024

Лидером топ-20 стал «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в феврале 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял боевик ПЧЕЛОВОД с Джейсоном Стэйтемом, дебютировавший в цифре в США 30 января спустя две недели после кинотеатрального проката. На второй строчке оказался триллер ОХОТА НА КИЛЛЕРА с Антонио Бандерасом, премьера которого состоялась на зарубежных онлайн-платформах 6 февраля. Бронза досталась новому проекту Мэттью Вона – комедийному боевику АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН.

Словацкая комедия ИНВАЛИД Йонаша Карасека заняла четвертое место чарта. Замкнуло пятерку драмеди АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО Корда Джефферсона, появившееся на цифровых платформах 6 февраля.

Единственным релизом из десятки, который можно было посмотреть в феврале легально, оказался боевик Дольфа Лундгрена КРАЙНЕ ОПАСЕН. Лента дебютировала в российских онлайн-кинотеатрах 2 февраля.

Топ-20: Самые популярные у российских пиратов фильмы в феврале 2024 года
1. ПЧЕЛОВОД
2. ОХОТА НА КИЛЛЕРА
3. АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН
4. ИНВАЛИД
5. АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО
6. УНИЧТОЖЬ ВСЕХ СОСЕДЕЙ
7. ФЕРРАРИ
8. ПРОЕКТ «ДОРОТИ»
9. АМЕРИКАНСКАЯ ЗВЕЗДА
10. КРАЙНЕ ОПАСЕН
11. ПРОКЛЯТЫЕ ВОДЫ
12. МЕЧ КОРОЛЯ
13. ИМПЕРАТРИЦЫ
14. КАРАЮЩАЯ ДЛАНЬ
15. ВОЗДУШНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
16. АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО
17. ТУШИТЕ СВЕТ
18. ЗОНА ИНТЕРЕСОВ
19. ТОТ, КТО СМОТРИТ
20. ИГРОКИ

Фото: кадр из фильма ПЧЕЛОВОД

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
«Мальвина» с Анастасией Ивлеевой не выйдет в запланированную дату
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Ника» за 2022 и 2023 годы
Подробнее
«Приключения Петрова и Васечкина» получат полнометражное продолжение
Подробнее
Кинолаборатория «Профессия – продюсер» начала прием заявок на участие
Подробнее
Предпродажи уикенда: в лидерах «Прошлые жизни» и «Кот и пес»
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 февраля – 3 марта
Подробнее
Официальная касса России: «Лед 3» сохранил лидерство в прокате
Подробнее
Касса России: «Лед 3» остается лидером проката
Подробнее
ТНТ подвел итоги минувшего года и рассказал о планах на 2024-й
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 26 февраля – 3 марта 2024 года
Подробнее
Владимир Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 29 февраля – 3 марта 2024 года
Подробнее
«Мастер и Маргарита» заработал два миллиарда в российском прокате
Подробнее
Опубликован отчет по рынку российских онлайн-кинотеатров за 2023 год
Подробнее
Предварительная касса четверга: в топ-10 попали сразу четыре новинки
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2024» объявил деловую программу
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее