Названы самые популярные у пиратов фильмы в феврале 2024 года

Лидером топ-20 стал «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в феврале 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял боевик ПЧЕЛОВОД с Джейсоном Стэйтемом, дебютировавший в цифре в США 30 января спустя две недели после кинотеатрального проката. На второй строчке оказался триллер ОХОТА НА КИЛЛЕРА с Антонио Бандерасом, премьера которого состоялась на зарубежных онлайн-платформах 6 февраля. Бронза досталась новому проекту Мэттью Вона – комедийному боевику АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН.

Словацкая комедия ИНВАЛИД Йонаша Карасека заняла четвертое место чарта. Замкнуло пятерку драмеди АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО Корда Джефферсона, появившееся на цифровых платформах 6 февраля.

Единственным релизом из десятки, который можно было посмотреть в феврале легально, оказался боевик Дольфа Лундгрена КРАЙНЕ ОПАСЕН. Лента дебютировала в российских онлайн-кинотеатрах 2 февраля.

Топ-20: Самые популярные у российских пиратов фильмы в феврале 2024 года

1. ПЧЕЛОВОД

2. ОХОТА НА КИЛЛЕРА

3. АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН

4. ИНВАЛИД

5. АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО

6. УНИЧТОЖЬ ВСЕХ СОСЕДЕЙ

7. ФЕРРАРИ

8. ПРОЕКТ «ДОРОТИ»

9. АМЕРИКАНСКАЯ ЗВЕЗДА

10. КРАЙНЕ ОПАСЕН

11. ПРОКЛЯТЫЕ ВОДЫ

12. МЕЧ КОРОЛЯ

13. ИМПЕРАТРИЦЫ

14. КАРАЮЩАЯ ДЛАНЬ

15. ВОЗДУШНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ

16. АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО

17. ТУШИТЕ СВЕТ

18. ЗОНА ИНТЕРЕСОВ

19. ТОТ, КТО СМОТРИТ

20. ИГРОКИ

Фото: кадр из фильма ПЧЕЛОВОД