Названы самые популярные у пиратов фильмы в первом полугодии 2022 года

«Не смотрите наверх», кинокомиксы и другие блокбастеры

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете за первые шесть месяцев 2022 года. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Возглавил рейтинг пиратов фильм НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ. Премьера фантастической картины Адама Маккея состоялась 24 декабря минувшего года на Netflix. Следом идет один из самых долгожданных кинокомиксов этого года, фильм БЭТМЕН. Высокая популярность релиза среди пиратов также обусловлена отсутствием полноценного проката в России. Замыкает тройку лидеров еще один стриминговый релиз 2021 года, проект ФИНЧ с Томом Хэнксом в главной роли. Шестую строчку чарта занял еще один релиз, который не был показан в российских кинотеатрах, — фильм ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА.

При этом в топ-10 пиратов по итогам полугодия российские проекты не вошли.

1. НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ

2. БЭТМЕН

3. ФИНЧ

4. КРАСНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

5. МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ

6. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА

7. НИКТО

8. НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ

9. ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ

10. ПРОЕКТ «АДАМ»

Полные списки самых распираченных кинофильмов июня, а также по итогам первого полугодия 2022 года можно увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 8 июля. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.