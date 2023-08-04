Названы самые популярные у пиратов фильмы в июле 2023 года

Рейтинг возглавил триквел СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в июле 2023 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял кинокомикс Disney/Marvel СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3. Вторая строчка досталась другому кинокомиксу – ФЛЭШ от Warner Bros./DC дебютировал на зарубежных сервисах 18 июля. Бронза ушла релизу Paramount, фантастическому боевику ТРАНСФОРМЕРЫ: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕРОБОТОВ.

Новая лента Уэса Андерсона ГОРОД АСТЕРОИДОВ, онлайн-релиз которой состоялся 11 июля, заняла четвертое место. Пятерку замкнула отечественная новинка – драма Бориса Хлебникова СНИГИРЬ. Лента с Александром Робаком и Тимофеем Трибунцевым вышла в онлайн-кинотеатрах KION, Okko и «Кинопоиск» 13 июля.

Картина НЕЧТО. МОНСТР ИЗ ГЛУБИН – единственный иностранный релиз из пиратской десятки, демонстрировавшийся в России легально.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в июле 2023 года

1. СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3

2. ФЛЭШ

3. ТРАНСФОРМЕРЫ: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕРОБОТОВ

4. ГОРОД АСТЕРОИДОВ

5. СНЕГИРЬ

6. РУСАЛОЧКА

7. КРУЧЕ НЕКУДА

8. ЛИМБО

9. РОДИТЕЛИ В ЗАКОНЕ

10. НЕЧТО. МОНСТР ИЗ ГЛУБИН

Фото: кадр из фильма СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3