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Названы самые популярные у пиратов фильмы в июле 2023 года

Автор: Илья Кувшинов

4 августа 2023

Рейтинг возглавил триквел СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в июле 2023 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял кинокомикс Disney/Marvel СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3. Вторая строчка досталась другому кинокомиксу – ФЛЭШ от Warner Bros./DC дебютировал на зарубежных сервисах 18 июля. Бронза ушла релизу Paramount, фантастическому боевику ТРАНСФОРМЕРЫ: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕРОБОТОВ.

 

Новая лента Уэса Андерсона ГОРОД АСТЕРОИДОВ, онлайн-релиз которой состоялся 11 июля, заняла четвертое место. Пятерку замкнула отечественная новинка – драма Бориса Хлебникова СНИГИРЬ. Лента с Александром Робаком и Тимофеем Трибунцевым вышла в онлайн-кинотеатрах KION, Okko и «Кинопоиск» 13 июля.

 

Картина НЕЧТО. МОНСТР ИЗ ГЛУБИН – единственный иностранный релиз из пиратской десятки, демонстрировавшийся в России легально.

 

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в июле 2023 года

 

1. СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3

2. ФЛЭШ

3. ТРАНСФОРМЕРЫ: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕРОБОТОВ

4. ГОРОД АСТЕРОИДОВ

5. СНЕГИРЬ

6. РУСАЛОЧКА

7. КРУЧЕ НЕКУДА

8. ЛИМБО

9. РОДИТЕЛИ В ЗАКОНЕ

10. НЕЧТО. МОНСТР ИЗ ГЛУБИН

 

Фото: кадр из фильма СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3

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