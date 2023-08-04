Названы самые популярные у пиратов фильмы в июле 2023 года
Рейтинг возглавил триквел СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ
По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в июле 2023 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
Первое место занял кинокомикс Disney/Marvel СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3. Вторая строчка досталась другому кинокомиксу – ФЛЭШ от Warner Bros./DC дебютировал на зарубежных сервисах 18 июля. Бронза ушла релизу Paramount, фантастическому боевику ТРАНСФОРМЕРЫ: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕРОБОТОВ.
Новая лента Уэса Андерсона ГОРОД АСТЕРОИДОВ, онлайн-релиз которой состоялся 11 июля, заняла четвертое место. Пятерку замкнула отечественная новинка – драма Бориса Хлебникова СНИГИРЬ. Лента с Александром Робаком и Тимофеем Трибунцевым вышла в онлайн-кинотеатрах KION, Okko и «Кинопоиск» 13 июля.
Картина НЕЧТО. МОНСТР ИЗ ГЛУБИН – единственный иностранный релиз из пиратской десятки, демонстрировавшийся в России легально.
Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в июле 2023 года
1. СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3
2. ФЛЭШ
3. ТРАНСФОРМЕРЫ: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕРОБОТОВ
4. ГОРОД АСТЕРОИДОВ
5. СНЕГИРЬ
6. РУСАЛОЧКА
7. КРУЧЕ НЕКУДА
8. ЛИМБО
9. РОДИТЕЛИ В ЗАКОНЕ
10. НЕЧТО. МОНСТР ИЗ ГЛУБИН
Фото: кадр из фильма СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3