Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте 2024 года

Лидером топ-20 стал сиквел «Дюны»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в марте 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место заняла фантастика ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Интерес к картине Дени Вильнева у зрителя крайне высок, даже несмотря на отсутствие качественной копии в Сети. На второй строчке оказался боевик ДОМ У ДОРОГИ с Джейком Джилленхолом, премьера которого состоялась на стриминге Amazon Prime 21 марта. Бронза досталась новой работе Йоргоса Лантимоса БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ – оскароносная лента дебютировала на цифровых платформах по миру 27 февраля.

Комедийный боевик АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН за месяц опустился на четвертое место чарта. Замкнул пятерку фэнтезийный боевик ДЕВА И ДРАКОН с Милли Бобби Браун, появившийся на Netflix 8 марта.

В десятке оказались сразу два релиза, которые можно было посмотреть в марте легально – драма Вима Вендерса ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ и музыкальная сказка БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ.

Топ-20: Самые популярные у российских пиратов фильмы в марте 2024 года

1. ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

2. ДОМ У ДОРОГИ

3. БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

4. АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН

5. ДЕВА И ДРАКОН

6. БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

7. РИКИ СТЭНИКИ

8. КОД 8: ЧАСТЬ 2

9. КОСМОНАВТ

10. ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ

11. МИСТЕР БЛЕЙК К ВАШИМ УСЛУГАМ

12. БОБ МАРЛИ: ОДНА ЛЮБОВЬ

13. ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

14. ПЯТЬ ФУНТОВ ИСКУПЛЕНИЯ

15. ФРАНЦУЖЕНКА

16. ПРАВДА

17. ИРЛАНДСКАЯ МЕЧТА

18. ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ

19. ЛИЗА ФРАНКЕНШТЕЙН

20. ЗОНА ИНТЕРЕСОВ

Фото: кадр из фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ