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Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

8 апреля 2024

Лидером топ-20 стал сиквел «Дюны»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в марте 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место заняла фантастика ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Интерес к картине Дени Вильнева у зрителя крайне высок, даже несмотря на отсутствие качественной копии в Сети. На второй строчке оказался боевик ДОМ У ДОРОГИ с Джейком Джилленхолом, премьера которого состоялась на стриминге Amazon Prime 21 марта. Бронза досталась новой работе Йоргоса Лантимоса БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ – оскароносная лента дебютировала на цифровых платформах по миру 27 февраля.

Комедийный боевик АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН за месяц опустился на четвертое место чарта. Замкнул пятерку фэнтезийный боевик ДЕВА И ДРАКОН с Милли Бобби Браун, появившийся на Netflix 8 марта.

В десятке оказались сразу два релиза, которые можно было посмотреть в марте легально – драма Вима Вендерса ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ и музыкальная сказка БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ.

Топ-20: Самые популярные у российских пиратов фильмы в марте 2024 года
1. ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ
2. ДОМ У ДОРОГИ
3. БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ
4. АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН
5. ДЕВА И ДРАКОН
6. БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
7. РИКИ СТЭНИКИ
8. КОД 8: ЧАСТЬ 2
9. КОСМОНАВТ
10. ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ
11. МИСТЕР БЛЕЙК К ВАШИМ УСЛУГАМ
12. БОБ МАРЛИ: ОДНА ЛЮБОВЬ
13. ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
14. ПЯТЬ ФУНТОВ ИСКУПЛЕНИЯ
15. ФРАНЦУЖЕНКА
16. ПРАВДА
17. ИРЛАНДСКАЯ МЕЧТА
18. ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ
19. ЛИЗА ФРАНКЕНШТЕЙН
20. ЗОНА ИНТЕРЕСОВ 

Фото: кадр из фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

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