Перечислены самые популярные у пиратов фильмы в мае 2023 года
Топ возглавили фантастические блокбастеры и комедийный фильм ужасов
По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в мае 2023 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
Первое место занял релиз СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3, серебро у другого весеннего блокбастера, ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ. Тройку замкнул комедийный хоррор РЕНФИЛД с Николасом Кейджем в главной роли.
На четвертом месте расположился боевик МИЗАНТРОП с Шейлин Вудли. Это единственный релиз из первой десятки, который полностью легально представлен в российском прокате.
Примечательно, что в пиратском Топ-10 не оказалось российских проектов. Лишь один из них, АЙТА, попал в двадцатку.
Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в мае 2023 года:
1. СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3;
2. ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ;
3. РЕНФИЛД;
4. МИЗАНТРОП;
5. ЧАСОВОЙ;
6. AIR: БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК;
7. АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: ПОДНЕБЕСНАЯ;
8. БЕССМЕРТНЫЙ;
9. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ;
10. ВОССТАНИЕ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ.
Фото: кадр из фильма СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3
Полный список самых распираченных кинофильмов в мае 2023 года можно увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 2 июня. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.