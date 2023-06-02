Перечислены самые популярные у пиратов фильмы в мае 2023 года

Топ возглавили фантастические блокбастеры и комедийный фильм ужасов

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в мае 2023 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял релиз СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3, серебро у другого весеннего блокбастера, ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ. Тройку замкнул комедийный хоррор РЕНФИЛД с Николасом Кейджем в главной роли.

На четвертом месте расположился боевик МИЗАНТРОП с Шейлин Вудли. Это единственный релиз из первой десятки, который полностью легально представлен в российском прокате.

Примечательно, что в пиратском Топ-10 не оказалось российских проектов. Лишь один из них, АЙТА, попал в двадцатку.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в мае 2023 года:

1. СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3;

2. ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ;

3. РЕНФИЛД;

4. МИЗАНТРОП;

5. ЧАСОВОЙ;

6. AIR: БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК;

7. АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: ПОДНЕБЕСНАЯ;

8. БЕССМЕРТНЫЙ;

9. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ;

10. ВОССТАНИЕ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ.

Фото: кадр из фильма СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3

Полный список самых распираченных кинофильмов в мае 2023 года можно увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 2 июня. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

