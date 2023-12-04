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Названы самые популярные у пиратов фильмы в ноябре 2023 года

Автор: Илья Кувшинов

4 декабря 2023

Рейтинг возглавил «Убийца» Дэвида Финчера

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в ноябре 2023 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял новый триллер Дэвида Финчера УБИЙЦА с Майклом Фассбендером, дебютировавший на Netflix 10 ноября. На второй строчке оказался фантастический боевик СОЗДАТЕЛЬ Гарета Эдвардса – международный цифровой релиз ленты состоялся 14 ноября. Бронза досталась третьему фильму из детективной саги об Эркюле Пуаро от Кеннета Браны – ленте ПРИЗРАКИ В ВЕНЕЦИИ.

ОППЕНГЕЙМЕР Кристофера Нолана, релиз которого на домашних носителях состоялся 21 ноября, занял четвертое место. Замкнул пятерку хоррор ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ, появившийся в Штатах на сервисе Peacock одновременно с кинотеатральным релизом 26 октября.

Комедийный боевик ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ с Джоном Синой – единственный иностранный релиз из пиратской десятки, демонстрировавшийся в России легально.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в ноябре 2023 года

1. УБИЙЦА
2. СОЗДАТЕЛЬ
3. ПРИЗРАКИ В ВЕНЕЦИИ
4. ОППЕНГЕЙМЕР
5. ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ
6. ПРОДАВЦЫ БОЛИ
7. ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ
8. ПОДЕЛЬНИЦЫ
9. ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ
10. ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ

Фото: кадр из фильма УБИЙЦА

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