Названы самые популярные у пиратов фильмы в ноябре 2023 года
Рейтинг возглавил «Убийца» Дэвида Финчера
По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в ноябре 2023 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
Первое место занял новый триллер Дэвида Финчера УБИЙЦА с Майклом Фассбендером, дебютировавший на Netflix 10 ноября. На второй строчке оказался фантастический боевик СОЗДАТЕЛЬ Гарета Эдвардса – международный цифровой релиз ленты состоялся 14 ноября. Бронза досталась третьему фильму из детективной саги об Эркюле Пуаро от Кеннета Браны – ленте ПРИЗРАКИ В ВЕНЕЦИИ.
ОППЕНГЕЙМЕР Кристофера Нолана, релиз которого на домашних носителях состоялся 21 ноября, занял четвертое место. Замкнул пятерку хоррор ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ, появившийся в Штатах на сервисе Peacock одновременно с кинотеатральным релизом 26 октября.
Комедийный боевик ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ с Джоном Синой – единственный иностранный релиз из пиратской десятки, демонстрировавшийся в России легально.
Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в ноябре 2023 года
1. УБИЙЦА
2. СОЗДАТЕЛЬ
3. ПРИЗРАКИ В ВЕНЕЦИИ
4. ОППЕНГЕЙМЕР
5. ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ
6. ПРОДАВЦЫ БОЛИ
7. ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ
8. ПОДЕЛЬНИЦЫ
9. ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ
10. ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ
Фото: кадр из фильма УБИЙЦА