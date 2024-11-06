Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2024 года
Чарт возглавил боди-хоррор «Субстанция»
По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в октябре 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
Первое место занял нашумевший боди-хоррор СУБСТАНЦИЯ с Деми Мур и Маргарет Куолли. Вторая строчка досталась фантастическому фильму ужасов ЧУЖОЙ: РОМУЛ, который дебютировал по миру на платформах 15 октября. Бронза ушла кинокомиксу ДЭДПУЛ И РОСОМАХА – проект вернулся в топ-10 после релиза на цифровых сервисах 1 октября.
Комедийный боевик ОДИНОКИЕ ВОЛКИ с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом, который вышел на Apple TV+ 27 сентября, опустился на четвертую строчку. Пятерку замкнул детективный триллер ОЗЕРО КАДДО с Диланом О’Брайеном – его релиз на Max состоялся 9 октября.
В десятке оказалось сразу четыре релиза, которые были доступны в октябре легально в России – фантастический триллер УСКОРЕНИЕ, триллер КАК ВЗЛОМАТЬ ЭКЗАМЕН, комедия ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС 2 и вышеупомянутые ОДИНОКИЕ ВОЛКИ.
Топ-20: Самые популярные у российских пиратов фильмы в октябре 2024 года
1. СУБСТАНЦИЯ
2. ЧУЖОЙ: РОМУЛ
3. ДЭДПУЛ И РОСОМАХА
4. ОДИНОКИЕ ВОЛКИ
5. ОЗЕРО КАДДО
6. БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС
7. НЕ ГОВОРИ НИКОМУ
8. УСКОРЕНИЕ
9. КАК ВЗЛОМАТЬ ЭКЗАМЕН
10. ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС 2
11. ПЛАТФОРМА 2
12. ЖРЕБИЙ
13. ИГРА КИЛЛЕРА
14. МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ
15. ОСА
16. ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА
17. ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ
18. УБИЙСТВЕННАЯ ЖАРА
19. ОГРАБЛЕНИЕ
20. В УКРЫТИЕ
Фото: кадр из фильма СУБСТАНЦИЯ