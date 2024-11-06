Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2024 года

Чарт возглавил боди-хоррор «Субстанция»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в октябре 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял нашумевший боди-хоррор СУБСТАНЦИЯ с Деми Мур и Маргарет Куолли. Вторая строчка досталась фантастическому фильму ужасов ЧУЖОЙ: РОМУЛ, который дебютировал по миру на платформах 15 октября. Бронза ушла кинокомиксу ДЭДПУЛ И РОСОМАХА – проект вернулся в топ-10 после релиза на цифровых сервисах 1 октября.

Комедийный боевик ОДИНОКИЕ ВОЛКИ с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом, который вышел на Apple TV+ 27 сентября, опустился на четвертую строчку. Пятерку замкнул детективный триллер ОЗЕРО КАДДО с Диланом О’Брайеном – его релиз на Max состоялся 9 октября.

В десятке оказалось сразу четыре релиза, которые были доступны в октябре легально в России – фантастический триллер УСКОРЕНИЕ, триллер КАК ВЗЛОМАТЬ ЭКЗАМЕН, комедия ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС 2 и вышеупомянутые ОДИНОКИЕ ВОЛКИ.

Топ-20: Самые популярные у российских пиратов фильмы в октябре 2024 года

1. СУБСТАНЦИЯ

2. ЧУЖОЙ: РОМУЛ

3. ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

4. ОДИНОКИЕ ВОЛКИ

5. ОЗЕРО КАДДО

6. БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС

7. НЕ ГОВОРИ НИКОМУ

8. УСКОРЕНИЕ

9. КАК ВЗЛОМАТЬ ЭКЗАМЕН

10. ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС 2

11. ПЛАТФОРМА 2

12. ЖРЕБИЙ

13. ИГРА КИЛЛЕРА

14. МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ

15. ОСА

16. ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА

17. ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ

18. УБИЙСТВЕННАЯ ЖАРА

19. ОГРАБЛЕНИЕ

20. В УКРЫТИЕ

Фото: кадр из фильма СУБСТАНЦИЯ