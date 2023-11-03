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Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2023 года

Автор: Илья Кувшинов

3 ноября 2023

Топ возглавила новая «Миссия невыполнима»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в октябре 2023 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место заняла новая серия экшн-франшизы с Томом Крузом МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, появившаяся на зарубежных видеосервисах 10 октября. На второй строчке оказался детективный триллер от Netflix РЕПТИЛИИ – проект дебютировал на стриминге 6 октября вслед за премьерой на кинофестивале в Торонто. Бронза досталась комедийному боевику ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ c Умой Турман и Сэмюэлом Л. Джексоном.

Комедия с Николасом Кейджем ПАПА ИЗ СПЕЦНАЗА, вышедшая в российских онлайн-кинотеатрах 5 октября, заняла четвертое место. Замкнул пятерку очередной фильм франшизы с Сильвестром Сталлоне и Джейсоном Стейтемом – НЕУДЕРЖИМЫЕ 4.

На этот раз в пиратской десятке оказались сразу несколько проектов, которые вышли в России легально – помимо вышеупомянутой картины с Кейджем в чарт попала комедия Дэни Буна ПАРИЖ. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО и новая работа Паоло Дженовезе ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МОЕЙ ЖИЗНИ.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в октябре 2023 года
1. МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
2. РЕПТИЛИИ
3. ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ
4. ПАПА ИЗ СПЕЦНАЗА
5. НЕУДЕРЖИМЫЕ 4
6. ПАРИЖ. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
7. ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ
8. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МОЕЙ ЖИЗНИ
9. ЗВУК СВОБОДЫ
10. ЧЕСТНАЯ ИГРА

Фото: кадр из фильма МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

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