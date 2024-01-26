top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Правообладатели заблокировали 89 млн ссылок на пиратский контент в 2023 году

Правообладатели заблокировали 89 млн ссылок на пиратский контент в 2023 году

Автор: Илья Кувшинов

26 января 2024

В январе 2022 года показатель составлял 76,5 млн ссылок

В 2023 году российские медиахолдинги и видеосервисы столкнулись с усиленным напором пиратов. По сообщению «Коммерсанта», правообладатели смогли добиться блокировки 89 млн ссылок в рамках антипиратского меморандума. В январе 2022 года этот показатель составлял 76,5 млн ссылок.

Отмечается, что пользователи пиратских ресурсов ищут не только зарубежный контент, который больше не представлен в России официально, но и оригинальные отечественные фильмы и сериалы.

Так, за 2023 год онлайн-кинотеатр Okko инициировал блокировку 1,5 млн ссылок, а в Start выявил более 700 тысяч пиратских ссылок в сети и более 130 тысяч ссылок в соцсетях. Национальная Медиа Группа и онлайн-кинотеатр KION не стали раскрывать число удаленных ссылок, однако отметили рост показателя.

«Газпром-Медиа Холдинг» за прошлый год инициировал блокировку и удаление более 8,5 млн ссылок, что на 19,3% больше, чем в 2022-м. Число заблокированных сайтов с контентом холдинга увеличилось год к году на 8,5%, до 16 тысяч. Также было инициировано 923 процесса в судах.

Напомним, что за последние два года рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов в России вырос на 71,4%, до 12 млрд рублей.

Фото: Freepik­­

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Премия «Белый слон» назвала победителей
Подробнее
На «Мосфильме» прошел торжественный концерт к 100-летнему юбилею студии
Подробнее
Касса четверга: «Холоп 2» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Мастер и Маргарита» показывает лучшие данные со времен «Вызова»
Подробнее
Тимур Бекмамбетов снимет фантастический триллер с Крисом Праттом
Подробнее
Касса России: «Холоп 2» вновь в лидерах
Подробнее
Итоги российского онлайн-проката в 2023 году
Подробнее
Стали известны номинанты на премию «Оскар»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 января 2024 года
Подробнее
MyFrenchFilmFestival покажет лучшие французские картины в сети бесплатно
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 25–28 января 2024 года
Подробнее
«Присцилла: Элвис и я»: драма взросления жены Элвиса Пресли
Подробнее
Объем пиратского контента в сети за год увеличился вдвое
Подробнее
Братья Коэн работают над новым совместным проектом
Подробнее