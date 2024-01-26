Правообладатели заблокировали 89 млн ссылок на пиратский контент в 2023 году

В январе 2022 года показатель составлял 76,5 млн ссылок

В 2023 году российские медиахолдинги и видеосервисы столкнулись с усиленным напором пиратов. По сообщению «Коммерсанта», правообладатели смогли добиться блокировки 89 млн ссылок в рамках антипиратского меморандума. В январе 2022 года этот показатель составлял 76,5 млн ссылок.

Отмечается, что пользователи пиратских ресурсов ищут не только зарубежный контент, который больше не представлен в России официально, но и оригинальные отечественные фильмы и сериалы.

Так, за 2023 год онлайн-кинотеатр Okko инициировал блокировку 1,5 млн ссылок, а в Start выявил более 700 тысяч пиратских ссылок в сети и более 130 тысяч ссылок в соцсетях. Национальная Медиа Группа и онлайн-кинотеатр KION не стали раскрывать число удаленных ссылок, однако отметили рост показателя.

«Газпром-Медиа Холдинг» за прошлый год инициировал блокировку и удаление более 8,5 млн ссылок, что на 19,3% больше, чем в 2022-м. Число заблокированных сайтов с контентом холдинга увеличилось год к году на 8,5%, до 16 тысяч. Также было инициировано 923 процесса в судах.

Напомним, что за последние два года рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов в России вырос на 71,4%, до 12 млрд рублей.

Фото: Freepik­­