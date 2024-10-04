Названы самые популярные у пиратов фильмы в сентябре 2024 года
Лидером чарта стала «Ловушка» М. Найта Шьямалана
По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в сентябре 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
Первое место заняла новая работа М. Найта Шьямалана – триллер ЛОВУШКА с Джошем Хартнеттом. Лента дебютировала на цифровых сервисах по миру 30 августа. Вторая строчка досталась комедийному боевику ОДИНОКИЕ ВОЛКИ с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом, который вышел на Apple TV+ 27 сентября. Бронза ушла боевику НАЕМНЫЙ УБИЙЦА Джона Ву – англоязычный ремейк его же картины 1989 года с Омаром Си и Натали Эммануэль появился на платформе Peacock 23 августа.
Фантастический триллер УСКОРЕНИЕ с Кейси Аффлеком и Лоуренсом Фишберном, стартовавший на международных платформах 17 сентября, занял четвертое место. Пятерку замкнул фэнтезийный экшн ВОРОН с Биллом Скарсгардом – его релиз на международных платформах состоялся 13 сентября.
В десятке оказалось сразу два релиза, которые были доступны в сентябре легально в России – вышеупомянутые ОДИНОКИЕ ВОЛКИ и УСКОРЕНИЕ.
Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в сентябре 2024 года
1. ЛОВУШКА
2. ОДИНОКИЕ ВОЛКИ
3. НАЁМНЫЙ УБИЙЦА
4. УСКОРЕНИЕ
5. ВОРОН
6. ВИДЫ ДОБРОТЫ
7. МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ
8. ПОДАЙ ЗНАК / МОРГНИ ДВАЖДЫ
9. РЕБЕЛ РИДЖ
10. УРОДИНА
Топ целиком будет доступен в пятничном электронном выпуске БК.
Фото: кадр из фильма ЛОВУШКА